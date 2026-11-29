Por: Portal Bogotá

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Este lunes 30 de noviembre de 2026, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá invita a la ciudadanía a acercarse con su documento de identidad a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en la ciudad para iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación. La jornada, según la entidad, tiene como principal objetivo prevenir enfermedades de alto impacto como la poliomielitis, sarampión, difteria y hepatitis B, entre otras. También se resalta la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida específicamente a niñas y niños que se encuentren entre los 9 y 17 años.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, los puntos de vacunación estarán en funcionamiento desde las 8:00 a. m. y estarán localizados en diferentes lugares estratégicos de Bogotá, como centros comerciales, parques, plazas, colegios y otros sitios de alta concurrencia, lo cual permite que la comunidad acceda sin dificultad al servicio de inmunización. Los puntos cambian o se actualizan diariamente, y para conocer sus ubicaciones es fundamental revisar las redes sociales oficiales o visitar los enlaces de información proporcionados por la entidad.

Además de los espacios temporales, la ciudad cuenta con más de 200 puntos de vacunación fijos distribuidos en centros de salud e Instituciones Prestadoras de Servicios de salud (IPS). Según la información oficial, estos lugares garantizan un acceso permanente y cercano para que ningún ciudadano se quede sin recibir su vacuna al momento requerido.

En cuanto a la vacunación para poblaciones priorizadas, la Secretaría Distrital de Salud especifica que la vacuna contra la fiebre amarilla para gestantes y personas mayores de 60 años está disponible solo en puntos de atención autorizados. En estos espacios se realiza una valoración médica y se brinda acompañamiento especializado, asegurando así la seguridad y la adecuada atención para estos grupos sensibles de la población. Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), conocidas como EPS, también informan sobre cuáles son estos puntos autorizados, que se pueden consultar en los enlaces oficiales.

De esta manera, Bogotá refuerza su compromiso con la salud pública y recuerda la importancia de tener los esquemas de vacunación al día para evitar el resurgimiento de enfermedades prevenibles.

¿Dónde consultar los puntos de vacunación habilitados en Bogotá para el lunes 30 de noviembre de 2026?

Usted puede consultar la ubicación de los puntos de vacunación habilitados a través del enlace proporcionado por la Secretaría Distrital de Salud: https://www.saludcapital.gov.co/Documents/vacunacion/Puntos_Vacunacion.pdf. Además, las redes sociales oficiales de la entidad actualizan diariamente esta información para facilitar el acceso de la ciudadanía.

¿Qué población debe recibir la vacuna contra la fiebre amarilla y cuáles son los puntos autorizados en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, la vacuna contra la fiebre amarilla está dirigida especialmente a gestantes y personas mayores de 60 años. Esta inmunización se realiza exclusivamente en puntos de atención autorizados y con valoración médica previa, cuya información detallada puede consultarse en los enlaces oficiales compartidos por las EAPB (EPS).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.