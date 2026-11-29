Por: Portal Bogotá

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Este lunes 30 de noviembre de 2026, quienes estén en Bogotá podrán consultar el pronóstico del clima y prepararse para sus actividades diarias gracias a la información compartida por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). Según los datos más recientes, la capital experimentará durante la madrugada condiciones de nubosidad variada y tiempo seco, con una temperatura mínima de 11 °C. En las horas de la mañana, se prevé que el cielo estará parcialmente nublado, predominarán las condiciones secas y habrá intervalos soleados, de acuerdo con Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

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Para quienes necesitan información más detallada sobre la posibilidad de lluvias y el estado del clima en tiempo real, la recomendación es utilizar herramientas digitales como el Sistema Alerta Bogotá (SAB). De acuerdo con las indicaciones ofrecidas por fuentes oficiales, se puede consultar el mapa de lluvias de forma sencilla desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Solo debe ingresar al portal mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapa, buscar la opción “Otros mapas” y elegir “Lluvias”. Allí, al digitar la dirección de interés, se puede visualizar de inmediato si hay precipitaciones en el lugar consultado.

Un aspecto relevante para este año es la influencia del fenómeno de El Niño 2026. Según las explicaciones de IDIGER, este evento de variabilidad climática natural afecta los patrones atmosféricos globales, elevando la temperatura de las aguas del Pacífico tropical. Para regiones como Bogotá y el resto de la zona Andina de Colombia, el fenómeno se asocia usualmente con una reducción en las precipitaciones y un aumento en las temperaturas. No obstante, IDIGER aclara que la presencia de El Niño 2026 no elimina la llamada segunda temporada de lluvias; durante octubre y parte de noviembre aún se pueden presentar lloviznas, vientos fuertes y hasta granizadas, aunque en menor cantidad respecto al promedio habitual.

Puede seguir el monitoreo actualizado de las condiciones meteorológicas y obtener información para planear sus desplazamientos consultando permanentemente tanto el SAB como los canales oficiales de la Alcaldía de Bogotá y de IDIGER. Así podrá tomar decisiones informadas para evitar contratiempos por precipitaciones inesperadas o cambios repentinos en el clima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puedo consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá en tiempo real?

Para conocer las lluvias en tiempo real en Bogotá, el usuario debe ingresar a mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapa, buscar la opción “Otros mapas” y elegir “Lluvias”; al digitar una dirección específica, recibirá información visual e inmediata sobre el estado de las precipitaciones en esa ubicación.

¿Qué es el fenómeno de El Niño y cómo afecta el clima en Bogotá?

El fenómeno de El Niño es un episodio de alteración climática natural que implica el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico tropical; en Bogotá y en la región Andina, su impacto suele reflejarse en una disminución de las lluvias y un aumento de la temperatura, aunque no impide la aparición de eventos puntuales de precipitaciones durante ciertas temporadas, según IDIGER.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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