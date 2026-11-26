El juicio oral contra Nicolás Petro Burgos, hijo del expresidente Gustavo Petro, por enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos quedó fijado para el 20 y 21 de enero de 2027, desde las 8:30 a. m. de manera presencial en el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, luego de que el pasado 23 de noviembre la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla autorizara incorporar nuevas pruebas al expediente. Aunque fue llamado a juicio en enero de 2024, el caso acumula ya cerca de tres años sin iniciar formalmente el juicio oral y más de tres años y cinco meses desde su captura.

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Entre las decisiones adoptadas por el Tribunal destaca la incorporación de una entrevista concedida por Nicolás Petro a un medio de comunicación el 5 de agosto de 2023, en la que habló sobre su relación con su padre —entonces presidente—, los dineros recibidos y su disposición a colaborar con la justicia. Pese a que la defensa alegó que esa pieza podía afectar su derecho a no autoincriminarse, el Tribunal concluyó que fueron declaraciones voluntarias ante un medio y no un interrogatorio estatal, manteniendo además información extraída del celular de su expareja Daysuris Vásquez y documentos financieros, cuya autenticidad y alcance podrá controvertir la defensa durante el debate.

Sobre las razones de la lentitud, el penalista Sergio Clavijo advirtió que existen demoras asociadas a la congestión del sistema penal acusatorio, a la complejidad del expediente y a factores como cambios de fiscal y de defensa, junto con aplazamientos de ambos lados, sin que la celeridad pueda vulnerar garantías procesales ni desvirtuar la presunción de inocencia. “En todo caso, de existir demoras en el proceso, el único encargado de revisar si configuran dilaciones injustificadas y responsabilidades sería la Comisión de Disciplina Judicial, autoridades que incluso han dispuesto bajarle la carga a un juzgado cuando el proceso se encuentra próximo a prescribir, lo que conlleva a que el despacho se enfoque de lleno en un proceso como este”, señaló Clavijo.

A ese diagnóstico se sumó el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate, quien coincidió en que el trámite ha sido extenso y apuntó al volumen probatorio llevado por el ente acusador. “Creo que la Fiscalía se presentó con un número muy elevado de elementos de prueba, y eso ha demorado el trámite. El juzgado y la defensa, por su parte, han actuado dentro de lo normal”, afirmó Bernate, en un proceso en el que la Fiscalía sostiene que Petro Burgos incrementó injustificadamente su patrimonio en más de $1.053 millones en 2022 como diputado del Atlántico, tras recibir dineros de figuras como Samuel Santander Lopesierra, alias el ‘Hombre Marlboro’, y Gabriel Hilsaca, parte de los cuales habrían ido a gastos personales y bienes de lujo ligados a familiares de Vásquez.