Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un temblor de magnitud 3,6 fue registrado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en la mañana del jueves 26 de noviembre, sacudiendo la región fronteriza entre Panamá y Colombia. Según el reporte oficial de la entidad, el evento telúrico ocurrió exactamente a las 10:57 a. m., hora local, y se caracterizó por su profundidad superficial, es decir, inferior a los 30 kilómetros bajo la corteza terrestre. Estos datos han sido confirmados en el boletín técnico distribuido por el SGC, que además indica una rápida notificación del suceso, contribuyendo así a la vigilancia sísmica en la región.

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De acuerdo con la información suministrada por el SGC, el epicentro del movimiento sísmico se localizó a 128 kilómetros de San Carlos, Panamá, en una extensión del océano Pacífico cercana al límite entre los dos países. Específicamente, las coordenadas exactas reportadas fueron 7,34 grados de latitud norte y -79,83 grados de longitud oeste. La ubicación y características del temblor refuerzan la importancia de monitoreo constante en esta zona, reconocida por su actividad sísmica moderada.

El SGC no solo se limitó a informar sobre las cifras del evento, sino que también extendió una invitación a los residentes de la región fronteriza que hayan sentido el temblor para que compartan sus impresiones a través de la plataforma Sismo Sentido. Este es un espacio disponible en los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano y cumple la función de recolectar testimonios con el fin de fortalecer el conocimiento sobre cómo se perciben y afectan estos eventos en las comunidades cercanas.

Habitantes de la zona fronteriza entre Panamá y Colombia manifestaron haber percibido el temblor en la mañana del jueves, de acuerdo con los registros presentados por la entidad. El reporte enfatiza que este tipo de movimientos, a pesar de su magnitud moderada, pueden ser percibidos por la población dependiendo de factores como la profundidad y la distancia respecto al epicentro, razón por la cual es fundamental la colaboración ciudadana en la recolección de información.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde fue el epicentro del temblor en la frontera entre Panamá y Colombia?

El epicentro del temblor de magnitud 3,6 fue ubicado a 128 kilómetros de San Carlos, Panamá, en una zona del océano Pacífico cerca de la frontera con Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano.

¿Qué significa profundidad superficial en un sismo según el SGC?

La profundidad superficial en un sismo, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, se refiere a temblores cuyo foco ocurre a menos de 30 kilómetros bajo la superficie terrestre, lo que puede aumentar la percepción del movimiento en áreas cercanas al epicentro.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.