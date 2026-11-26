Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Colombia vivió un nuevo temblor durante la madrugada del jueves 26 de noviembre de 2026, según lo dio a conocer el Servicio Geológico Colombiano (SGC). La magnitud de este movimiento sísmico fue de 3,9, con epicentro en el departamento del Chocó, específicamente dentro de la jurisdicción del municipio de Istmina. El evento ocurrió a la 1:49 de la madrugada, hora local, y tuvo una profundidad estimada de 43 kilómetros. Este dato fue confirmado por el organismo oficial a través de su boletín actualizado, donde también se detalló que el epicentro se localizó a una distancia de 21 kilómetros del municipio de Sipí, igualmente perteneciente al Chocó.

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Este temblor hizo parte de los eventos que continuamente registra la Red Sismológica Nacional, la cual recopila y difunde información precisa relacionada con la actividad sísmica del país. El Servicio Geológico Colombiano compartió además el mapa actualizado que permite visualizar el punto exacto donde se originó el movimiento. En este gráfico se aprecian, además de Istmina y Sipí, varias ciudades empleadas como referencias geográficas clave, tales como Quibdó, Medellín, Manizales, Pereira, Armenia, Ibagué y Cali. No obstante, la inclusión de estos lugares únicamente obedece a su uso como referencia en la localización del evento y no implica que el sismo haya sido necesariamente percibido en cada una de estas urbes.

Frente a la ocurrencia del movimiento telúrico, el Servicio Geológico Colombiano exhortó a la ciudadanía a compartir su experiencia mediante la plataforma Sismo Sentido, que permite reportar si el temblor fue sentido y describir cómo. Esta herramienta se convierte en un insumo relevante para complementar los datos proporcionados por los instrumentos técnicos y así evaluar el alcance de la percepción en las distintas regiones. La utilidad de Sismo Sentido reside en la recolección y análisis de los testimonios directos de los habitantes de los diferentes municipios, lo que ayuda a tener un panorama más claro sobre la intensidad y posibles efectos del sismo más allá de las cifras ofrecidas por los sensores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde fue el epicentro del temblor de magnitud 3,9 en el Chocó?

El Servicio Geológico Colombiano informó que el sismo tuvo su epicentro en la jurisdicción de Istmina, en el departamento del Chocó, exactamente a 21 kilómetros del municipio de Sipí. El evento sísmico, que ocurrió a las 1:49 a. m., alcanzó una profundidad de 43 kilómetros, ubicándolo como un movimiento de origen relativamente profundo en la región occidental de Colombia.

¿Qué es la herramienta Sismo Sentido y cómo se puede reportar un temblor en Colombia?

La plataforma Sismo Sentido, ofrecida por el Servicio Geológico Colombiano, permite a los ciudadanos informar si han sentido un sismo y describir los efectos percibidos. Este recurso ayuda a complementar la información técnica y puede usarse ingresando a https://sismosentido.sgc.gov.co/, brindando detalles útiles para el monitoreo y análisis de los movimientos telúricos en el país.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.