Un duro agarrón con la representante Catherine Juvinao a propósito de la discusión sobre la reforma pensional terminó con la expulsión de Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, de la sesión de la Cámara de Representantes del miércoles 25 de noviembre, luego de que la mesa directiva considerara que incurrió en malos tratos y vulneró el reglamento de la corporación. El episodio estalló cuando Mondragón dejó de lado el debate de la adición presupuestal para enfocarse en cuestionar a Juvinao, generando gritos, protestas y un ambiente de tensión en el recinto.

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En medio del desorden, la representante Juvinao respondió con dureza a los señalamientos del congresista de izquierda, le reprochó no estudiar ni conocer el articulado de la reforma pensional impulsada por su gobierno y le lanzó fuertes calificativos. “Vea Mondragón, usted no se cansa de hacer el oso. Yo no sé si es que usted es burro o se las da o le gusta quedar como un burro. Pero como usted no estudia y lo que no entiende es que no necesitaba reforma pensional para crear un ingreso solidario para los viejitos. Ni siquiera se leyó la reforma pensional de su gobierno y gracias a Dios la Corte no se lo permitió y no se salieron con la jugadita. Pero estudie, vago porque usted ni siquiera conoció el articulado de su propia reforma. Pero estudie, dele pena”, le dijo Juvinao durante el cruce.

Ante la escalada verbal y la algarabía en el Capitolio, el representante Octavio Cardona elevó la voz para exigir respeto y solicitar formalmente una sanción ante la mesa directiva. “Mondragón, respete que usted habló. Mondragón se cree de mejor familia, y así no es. Él cree que porque grita más y hace más escándalo hay que quedarse callado”, reclamó Cardona, mientras el presidente de la corporación, Nicolás Barguil, advertía que bloquearía intervenciones del movimiento de izquierda y ordenaba leer el artículo 73 de la Ley Quinta sobre sanciones por irrespeto o ultraje de palabra a otros congresistas.

Tras revisar el reglamento y pese a los gritos y protestas de Mondragón, Barguil anunció la medida disciplinaria: “El representante Mondragón queda suspendido por la sesión del día de hoy”. Conocida la determinación, Juvinao volvió a pronunciarse para celebrar la salida del legislador del debate: “Qué lindo 25 de noviembre. Alfredo Mondragón intentó, como siempre, injuriarme y calumniarme, pero le salió al revés. Por no leer, por no saber de lo que habla y por violento, la mesa directiva lo suspendió de la sesión. Váyase con sus ofensas a otra parte y deje el show. Vago”.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.