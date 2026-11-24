Por: El Espectador

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El reciente ataque con explosivos contra la Gobernación del Meta, ocurrido en la noche de este lunes y confirmado por el propio presidente Abelardo de la Espriella, ha generado un profundo impacto en la política y vida social del departamento. De acuerdo con lo informado por el jefe de Estado a través de su cuenta de X, este atentado destruyó las instalaciones oficiales, aunque al momento de su declaración no se tenía certeza sobre la existencia de heridos o víctimas mortales. En sus palabras, De la Espriella atribuyó el acto al “narcoterrorismo”, asegurando que estas estructuras buscan intimidar y retroceder los avances del gobierno para forzar un nuevo proceso de paz similar a los anteriores. El mandatario fue enfático al declarar que “en este Gobierno NO HABRÁ DIÁLOGO CON EL NARCOTERRORISMO” y advirtió que cualquier ataque a la población recibirá una respuesta “contundente e implacable” de la Fuerza Pública.

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Según reseña El Espectador, en semanas recientes varios puntos del país han sido objeto de ataques perpetrados por diferentes actores armados, entre ellos disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, en el caso particular del atentado en Villavicencio, capital del Meta, aún no se ha establecido con claridad la identidad de los autores materiales, y el hecho permanece bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

Pocos minutos después del ataque, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, líder además de la Federación Nacional de Departamentos (FND), condenó enérgicamente los hechos y manifestó que se conformó un equipo especializado para identificar a los responsables y evitar cualquier posibilidad de impunidad. Cortés agradeció al presidente De la Espriella por su respaldo inmediato e informó que se garantizó la coordinación con los órganos del Estado para asistir a posibles víctimas y esclarecer la situación. La Federación Nacional de Departamentos también emitió un comunicado rechazando la violencia y condenando el terrorismo, afirmando que el país no se dejará intimidar por estos ataques.

El pronunciamiento desde el Congreso fue igualmente contundente. Honorio Henríquez, presidente del Senado, así como los senadores Hernán Cadavid y María Clara Posada, repudiaron el atentado y brindaron su solidaridad tanto a la Fuerza Pública como a la administradora regional. Desde el Congreso y otras instancias, se reiteró la exigencia de acciones firmes y el llamado a la unidad nacional para enfrentar la violencia y consolidar la seguridad en el departamento y el país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes han sido señalados como responsables del atentado en la Gobernación del Meta?

Según lo reportado por El Espectador y declaraciones de las autoridades, hasta el momento no se ha identificado oficialmente a los responsables del atentado en Villavicencio. El presidente Abelardo de la Espriella señaló de manera general al “narcoterrorismo” y mencionó el contexto de otros ataques atribuidos a grupos como las disidencias de las FARC y el ELN, pero este caso sigue bajo investigación sin autores materiales confirmados.

¿Cómo respondieron las autoridades nacionales y regionales tras el ataque en Villavicencio?

Las reacciones de las autoridades fueron inmediatas y firmes. El presidente De la Espriella aseguró que el Estado responderá con toda la capacidad de la Fuerza Pública, mientras la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, formó un equipo para investigar los hechos y evitar la impunidad. Además, desde entidades como la Federación Nacional de Departamentos y el Congreso se emitieron mensajes de condena, respaldo a las víctimas y llamados a la unidad frente al terrorismo.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.