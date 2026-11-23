Por: El Espectador

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En la madrugada del 23 de noviembre de 2026, dos drones cargados con explosivos impactaron instalaciones en el comando de la Policía en Cúcuta, departamento de Santander. Según información de la institución policial, los artefactos fueron dirigidos tanto al área de oficinas como a los sitios donde descansan los uniformados. Hasta el momento, los reportes oficiales no registran policías heridos tras este ataque. No obstante, la detonación generó importantes daños materiales en el sector. En particular, un hotel de la zona residencial sufrió afectaciones considerables, y una vivienda colapsó aparentemente al ser alcanzada por partes de los explosivos, según lo señalado por las autoridades.

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Este atentado representa el segundo ataque de gran envergadura contra el comando policial de Cúcuta en el año. El primero tuvo lugar el 1 de agosto de 2026, cuando integrantes del Ejército de Liberación Nacional (Eln) instalaron un vehículo cargado con cilindros bomba frente a la institución, de acuerdo con informes previos. Aquella agresión dejó a más de diez policías heridos, así como a varios civiles afectados y estructuras gravemente dañadas en el comando. Aunque hasta el momento no se ha confirmado la autoría del más reciente suceso, se sabe que en la ciudad operan tres frentes urbanos del Eln, además de miembros de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), específicamente del frente 33, según se precisa en el reporte oficial.

Como consecuencia directa del nuevo ataque con drones, se produjeron interrupciones considerables en servicios públicos. Diversos barrios, entre ellos Tasajero, experimentaron cortes de luz y gas, afectando la cotidianidad de la población local. Este evento se suma a un complejo clima de violencia que vive la región, como lo advirtió recientemente la Defensoría del Pueblo en un informe sobre la escalada de agresiones y atentados en Norte de Santander. El órgano de control recordó que este territorio ha sido un escenario persistente de confrontaciones a manos de grupos armados ilegales, lo que ha obligado a las autoridades a mantener alerta máxima para intentar salvaguardar la seguridad de los habitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes estarían detrás del ataque con drones a la Policía en Cúcuta?

Hasta ahora, las autoridades no han atribuido oficialmente la responsabilidad del más reciente atentado. Sin embargo, han señalado la presencia de tres frentes urbanos del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y de integrantes de las disidencias del frente 33 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en la ciudad de Cúcuta, información proporcionada por la misma institución policial. La investigación continúa para esclarecer quiénes serían los autores materiales e intelectuales del ataque.

¿Cuál ha sido el impacto de los ataques recientes contra la Policía en Cúcuta?

De acuerdo con la Policía, el ataque con drones registrado el 23 de noviembre de 2026 no dejó uniformados heridos, aunque sí múltiples daños materiales en edificios y viviendas del área. El primer ataque, ocurrido el 1 de agosto de 2026, causó heridas a más de diez policías, impacto sobre civiles y daño estructural en la sede policial. Además, los atentados han generado interrupciones en los servicios esenciales de energía y gas en barrios como Tasajero.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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