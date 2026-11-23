Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Cali, ha comunicado que durante este lunes continuará con trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto en diversos sectores de la ciudad. Estas actividades pueden ocasionar interrupciones temporales en la prestación del servicio de agua potable, lo cual afecta directamente a los habitantes de distintos barrios de la capital del Valle del Cauca. Según el anuncio de Emcali, la Gerencia de Acueducto estará encargada de ejecutar varias maniobras técnicas, entre las que sobresalen la reposición de válvulas y la optimización de las redes que componen el sistema de distribución de agua.

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La suspensión del servicio afectará a barrios específicos, en los que se llevará a cabo la intervención de la infraestructura. De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, los sectores impactados en Cali incluyen El Caney (calle 42 # 80 - 27), La Flora (calle 50 con avenida 4 AN), Santa Mónica Residencial (avenida 6 A # 29 - 00), San Judas (calle 23 # 40 A 09), Floralia (carrera 4 N # 72 B 00), Olímpico (carrera 34 # 12 A 12), Puerta del Sol (calle 98 # 26 I4- 94) y Santa Teresita (carrera 2 Bis # 12 Oeste 31). Además, se informó que se verificará un posible daño de acueducto en el sector de Villa del Prado, específicamente en El Guabito, en la carrera 5 con calle 56.

La decisión de adelantar estos trabajos responde a la necesidad de mejorar la calidad y continuidad en el suministro de agua potable, un recurso fundamental para las familias, las instituciones y los comercios ubicados en la zona urbana de Cali. Emcali ha recalcado que estas obras forman parte de su plan periódico de mantenimiento preventivo y correctivo, y enfatizó la importancia de la colaboración ciudadana y la comprensión por las molestias que estas interrupciones puedan ocasionar en la vida diaria de los usuarios.

Ante este panorama, la comunidad afectada debe estar atenta a los comunicados oficiales y tomar medidas preventivas para mitigar el impacto de la falta temporal de agua, como almacenar el recurso en recipientes limpios y restringir su uso a actividades indispensables durante la suspensión. La empresa reiteró su compromiso con el bienestar y la salud pública de la ciudad, aunque reconoció las molestias temporales que pueden presentarse debido a este tipo de obras en la infraestructura básica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Cali que estarán sin agua este lunes según Emcali?

Según la información publicada por Noticiero 90 Minutos, los barrios de Cali que experimentarán suspensión del servicio de agua potable este lunes debido a trabajos de Emcali son El Caney, La Flora, Santa Mónica Residencial, San Judas, Floralia, Olímpico, Puerta del Sol y Santa Teresita. Además, en Villa del Prado (El Guabito), se verificará un posible daño en la red de acueducto.

¿Por qué realiza Emcali labores de mantenimiento en las redes de acueducto?

Emcali ha explicado que los trabajos de reparación y mantenimiento, como la reposición de válvulas y la optimización de redes, forman parte de su esfuerzo por garantizar la calidad y la continuidad en la prestación del servicio de agua potable. Estas labores buscan mejorar la infraestructura existente y prevenir daños mayores, contribuyendo al bienestar de los habitantes de Cali.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.