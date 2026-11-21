Por: El Espectador

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En las últimas horas, la política colombiana vivió un episodio de alta tensión tras la petición de la Casa de Nariño para extraditar a un exmandatario, después de un discurso realizado en Cali que solicitaba la renuncia del actual jefe de Estado. Este acto movió las estructuras del debate político en apenas medio día, evidenciando la creciente polarización entre las dos grandes fuerzas electorales del país. La coyuntura actual se encuentra marcada por la vigilancia activa de Abelardo de la Espriella sobre las movilizaciones promovidas por Gustavo Petro. Este seguimiento detallado de las marchas, junto a una campaña electoral que ya muestra señales de encenderse antes de tiempo, pone en evidencia la lucha por territorios donde el poder político aún está en juego, de cara a las próximas elecciones regionales.

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El punto de mayor confrontación entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella se presentó durante las marchas del 19 de noviembre, una fecha en la que ambos se encontraron en una ciudad estratégica: Cali. Según lo narrado en el artículo, Petro se dirigió a la ciudadanía desde el Parque La Retreta y pidió explícitamente: “Abelardo renuncie, tiene que ser la consigna del pueblo colombiano”. La respuesta no tardó en llegar y fue directa, señalando incluso la posible intervención de la justicia de Estados Unidos, insinuando competencia de ese país para investigar, procesar e incluso encarcelar. Este intercambio verbal, público y directo, marca el inicio de una campaña donde la confrontación no solo se mantendrá sino que probablemente escalará.

Bajo este panorama, la Casa de Nariño busca que los partidos afines al actual mandatario consoliden y amplíen su influencia en las regiones para el siguiente año. Lo anterior se apoya en la promesa de descentralización que fue bandera en la campaña presidencial y que ahora se proyecta en la gestión política regional. Del otro lado, la oposición, liderada por el Pacto Histórico, intenta reorganizarse. Su objetivo: ganar presencia tanto en los territorios como en las calles, escenarios donde aspiran a recuperar parte de la fuerza política que, según lo expuesto, han perdido en el último tiempo.

¿Por qué la Casa de Nariño pidió la extradición de un exmandatario tras el discurso en Cali?

La petición de extradición se originó como respuesta directa a un discurso dado en Cali que exigía la renuncia del jefe de Estado. Esto evidenció una reacción inmediata ante la presión política y social que se expresó en las marchas y mostró que la confrontación entre los principales líderes políticos está llegando a escenarios judiciales internacionales.

¿Cómo influyen las marchas y los discursos políticos en la campaña para las elecciones de 2027 en Colombia?

De acuerdo con la información suministrada, tanto las marchas como los discursos se han convertido en herramientas clave para definir territorios donde ambas fuerzas políticas tienen oportunidades de disputar y ampliar poder. La confrontación mediática y en las calles anticipa una campaña intensa que definirá el panorama político en las regiones de Colombia.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.