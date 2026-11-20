Una auxiliar de vuelo de Avianca, identificada como Daniela, fue agredida por una pasajera que posteriormente quedó capturada por la Policía, según denunció la senadora Jennifer Pedraza. La congresista expresó su solidaridad con la trabajadora y aprovechó el caso para insistir en la necesidad de establecer medidas más contundentes contra quienes atacan al personal de las aerolíneas.

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A través de una publicación en su cuenta de X, Pedraza señaló que las dificultades que enfrenta el sector aeronáutico no justifican este tipo de comportamientos. También destacó que la agresión ocurrió el día del cumpleaños de la auxiliar de vuelo.

Las dificultades que tiene el sector aeronáutico no pueden ser excusa para que los pasajeros agredan a las trabajadoras de las aerolíneas. Mi solidaridad con Daniela, agredida hoy, el día de su cumpleaños, por una pasajera disruptiva que fue capturada por la policía. La Comisión 7ma de la @CamaraColombia tiene en cola la discusión de nuestro proyecto de ley para sancionar este tipo de agresiones, proteger a las y los trabajadores, así como cuidar la seguridad aérea de todo el país. — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) November 20, 2026

Ante tal situación, Avianca dio a conocer que la auxiliar atacada trabaja en dicha aerolínea. De acuerdo con la empresa, la agresión física y verbal ocurrió en el proceso de abordaje de un vuelo que cubría la ruta Cartagena-Cali.

“Ante esta situación, Avianca activó los protocolos establecidos y solicitó la intervención de las autoridades. La compañía está brindando acompañamiento a la colaboradora afectada en el proceso de denuncia y adelantará las acciones legales correspondientes frente a este hecho”, comunicó la aerolínea en un comunicado.

Por su parte, congresista agregó que la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes tiene pendiente la discusión de un proyecto de ley del que es autora y que busca sancionar las agresiones contra trabajadores del sector, además de proteger la seguridad aérea en Colombia.

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Proyecto de ley busca sancionar a pasajeros que agredan a trabajadores

La iniciativa a la que se refirió Pedraza corresponde al Proyecto de Ley 359 de 2026 Cámara con el que se busca proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector aeronáutico. De acuerdo con la ficha legislativa publicada por la Cámara de Representantes, la propuesta fue radicada el 10 de septiembre de 2026 y tiene como objetivo prevenir, sancionar y reparar las conductas de pasajeros indisciplinados, perturbadores o insubordinados contra quienes trabajan en la industria aérea.

El proyecto cuenta con ponencia positiva para primer debate y su discusión está a cargo de la Comisión Séptima. Entre sus autores en el Senado aparece Jennifer Pedraza.

Avianca le pidió a los congresistas que avancen rápidamente con la aprobación de dicha ley. A su vez, pidió a la Aerocivil que cree una lista en la que se restrinjan los viajes a pasajeros violentos y sean sancionados.

¿Qué consecuencias legales puede enfrentar una persona que agreda a una auxiliar de vuelo?

Aunque el proyecto busca establecer medidas específicas para este tipo de comportamientos, las agresiones físicas ya pueden tener consecuencias penales en Colombia. Según el artículo 111 del Código Penal, quien cause daño en el cuerpo o la salud de otra persona puede responder por el delito de lesiones personales.

El artículo 112 establece penas que varían según la incapacidad o enfermedad ocasionada: si no supera los 30 días, la sanción puede ser de 16 a 36 meses de prisión. Cuando las lesiones son más graves, las penas aumentan, de acuerdo con las condiciones médicas de la víctima.

La gravedad de las consecuencias dependerá de lo ocurrido y de las pruebas recopiladas por las autoridades. El Ministerio de Justicia también explica que las víctimas pueden acudir a la Policía o a la Fiscalía para denunciar este tipo de hechos.

Avianca ha informado que hay que ver con lupa estos actos, ya que en 2025 registró 572 incidentes con pasajeros disruptivos. Este 2026, ya a superado esos 500 casos.

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