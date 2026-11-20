Por: El Espectador

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Los principales partidos políticos en Colombia ya se mueven para definir sus estrategias de cara a las elecciones regionales de 2027. Tanto el oficialismo como la oposición atraviesan una etapa crucial de organización interna, en la que se evalúan exhaustivamente los mecanismos de selección de quienes aparecerán en los tarjetones para cargos territoriales. Aunque algunos nombres empiezan a figurar como posibles aspirantes, las colectividades concentran sus esfuerzos en reforzar sus estructuras y bases, con miras a posicionarse con fuerza en la próxima contienda electoral, según información recogida por El Espectador.

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En esa línea, Centro Democrático anunció la apertura de sus Convenciones Municipales, proceso que se adelanta mediante una votación virtual extendida desde este sábado hasta el miércoles. De acuerdo con el partido, la iniciativa abarca los 32 departamentos y la capital, involucrando a 1.600 planchas y permitiendo la elección de más de 6.000 “directoristas municipales”. El objetivo central es conformar los directorios municipales en toda Colombia, fortaleciendo así su presencia regional y asegurando una base sólida para las elecciones. La colectividad tiene el reto particular de afianzar su representación en zonas clave como Antioquia, considerada tradicionalmente la “cuna del uribismo”, donde actualmente ostenta la gobernación. No obstante, el movimiento Creemos, liderado por Federico Gutiérrez, mantiene su protagonismo en Medellín, mientras explora alianzas con agrupaciones como Defensores de la Patria y Salvación Nacional, aunque hasta ahora no hay acuerdos concluidos sobre la conformación de un nuevo bloque político.

Por su parte, el Pacto Histórico centra sus esfuerzos en la preparación de su congreso fundacional. Para ello, solicitó al Consejo Nacional Electoral autorización para realizar una consulta interna, con el fin de escoger a los representantes que asistirán a ese evento. Sin embargo, todavía no ha recibido una respuesta definitiva por parte del organismo. Al interior de la colectividad, existen diferencias respecto al mecanismo de elección. Un sector, representado por la senadora Carolina Corcho, envió una carta a la dirección solicitando que todos los delegados sean escogidos mediante voto, oponiéndose a que el 20 % de los representantes asista por “derechos adquiridos”, es decir, por el solo hecho de ocupar cargos públicos como congresistas, ediles o concejales. Este grupo insiste en que la democracia interna debe primar para definir las delegaciones. El Pacto Histórico, pese a no pronunciarse oficialmente ante la carta, mantiene su compromiso de que sus candidatos serán elegidos por consulta, como ocurrió en procesos anteriores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo el Centro Democrático elige a sus directoristas municipales para las elecciones regionales?

El Centro Democrático definió que la elección de sus directoristas municipales se hará mediante una votación virtual en los 32 departamentos y la capital, involucrando a 1.600 planchas. Más de 6.000 personas serán escogidas como directoristas municipales, quienes integrarán los directorios municipales con el fin de reforzar la presencia y las bases del partido en todo el país, de acuerdo con lo informado por El Espectador.

¿Qué significa el término "derechos adquiridos" en el Pacto Histórico y cómo afecta la elección de delegados?

En el contexto del Pacto Histórico, el término “derechos adquiridos” se refiere a la propuesta de que un 20 % de los delegados al congreso fundacional pueda asistir por ocupar cargos como congresistas, ediles o concejales electos, sin pasar por una consulta interna. Esta opción ha generado debate interno, ya que algunos congresistas insisten en que todos los representantes deben ser elegidos mediante votación, garantizando así la democracia interna en las decisiones de la colectividad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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