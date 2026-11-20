Por: El Espectador

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La crisis en la dirección de la Biblioteca Nacional de Colombia se agudizó este miércoles, luego de que Paola Holguín, ministra de las Culturas, declarara insubsistente a Julia Daza Noguera para ese cargo. De acuerdo con El Espectador, la decisión fue informada formalmente por el área de Gestión Humana del Ministerio de las Culturas y responde a un fallo reciente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En ese auto, fechado el 11 de noviembre, los magistrados señalaron que Daza no acreditó la experiencia profesional relacionada mínima requerida para asumir la dirección de la biblioteca, lo que motivó la suspensión de su nombramiento.

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La medida adoptada por el tribunal tiene como antecedente una demanda de nulidad presentada el pasado 14 de octubre. Según ha informado El Espectador, entre los accionantes de la demanda se encuentra la senadora Jennifer Pedraza, acompañada por otros ciudadanos, quienes pusieron en duda las credenciales profesionales de Daza. Para sustentar el nombramiento, el Ministerio de Cultura había certificado que Julia Daza contaba con 73 meses y 14 días de experiencia en áreas relacionadas, una cifra que supera por poco los 72 meses exigidos para ocupar el cargo. Además, la entidad defendió que las funciones desempeñadas por Daza eran "sustancialmente análogas a las exigidas por el cargo". Sin embargo, tales argumentos no lograron convencer al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que finalmente ordenó suspender el nombramiento.

Durante los dos meses en los que Julia Daza lideró la Biblioteca Nacional, su gestión generó polémica y controversia. De acuerdo con testimonios de trabajadores citados por El Espectador, se presentaron múltiples críticas relacionadas con su aparente desconocimiento del sector bibliotecario, así como de la gestión patrimonial. Además, empleados de la institución denunciaron maltratos, desorden administrativo y falta de comprensión del ecosistema del libro, lo que acentuó las dudas en torno a su idoneidad para ejercer la dirección de la entidad.

Por el momento, el Ministerio de las Culturas ha decido abstenerse de hacer comentarios adicionales sobre el caso, según confirmó El Espectador. El nombramiento y posterior salida de Julia Daza deja a la Biblioteca Nacional en medio de una incertidumbre institucional, mientras el sector cultural sigue a la espera de una solución definitiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue declarada insubsistente Julia Daza de la Biblioteca Nacional?

Julia Daza fue declarada insubsistente en su cargo como directora de la Biblioteca Nacional de Colombia por decisión de la ministra de las Culturas, Paola Holguín, luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera su nombramiento al considerar que no cumplía con la experiencia profesional relacionada mínima requerida para ese cargo, de acuerdo con información publicada por El Espectador.

¿Qué críticas recibió Julia Daza durante su gestión en la Biblioteca Nacional?

Durante su corto periodo como directora de la Biblioteca Nacional, Julia Daza fue criticada por trabajadores de la institución debido a su supuesta falta de experiencia en el sector bibliotecario y de gestión patrimonial. También fue objeto de señalamientos por malos tratos, desorden administrativo y desconocimiento del funcionamiento del ecosistema del libro, según reportó El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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