Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La Troncal de los Andes, una vía de doble calzada de 3,4 kilómetros diseñada para mejorar la movilidad entre Bogotá y Chía, ha estado en el centro de una larga disputa judicial y ambiental. Según El Espectador, el proyecto, que forma parte de la primera fase de la ampliación de los accesos norte a Bogotá y está a cargo de la concesión Accesos Norte S.A.S., había estado detenido tras varias decisiones judiciales motivadas por preocupaciones acerca de su posible impacto ambiental, especialmente sobre el cuerpo de agua en el predio San Jacinto.

Sigue a PULZO en Discover

Sin embargo, recientemente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aclaró el alcance de las restricciones relativas a esta obra. En un auto fechado el 30 de octubre de 2026 y notificado el 9 de noviembre, el Tribunal resolvió solicitudes de aclaración y determinó que no existen órdenes de suspensión ni modificación del trazado vigente. Así, tanto la Gobernación de Cundinamarca como la Alcaldía de Chía respaldaron el fallo, celebrando la posibilidad de que el concesionario retome los trabajos, lo que podría ocurrir a partir del martes 10 de noviembre, de acuerdo con el gobernador Jorge Emilio Rey.

Según la Alcaldía de Chía, las obras cuentan con presunción de legalidad y pueden ejecutarse, ya que la sentencia inicial no reconoce de manera definitiva el cuerpo de agua en San Jacinto como un humedal y tampoco exige modificar licencias ambientales ni el trazado actual. Pese a este avance, el Tribunal otorgó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) seis meses para profundizar los estudios sobre dicho cuerpo de agua, utilizando como insumo investigaciones realizadas por el Instituto Humboldt. Esto significa que, si bien la obra continúa, la discusión ambiental persiste.

El origen de la controversia se remonta a la licencia ambiental otorgada en 2018 y a la medida cautelar de suspensión de obras decretada en marzo de 2021, motivada por advertencias de comunidades y ambientalistas sobre el posible impacto en un humedal no declarado. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) había modificado la licencia para ajustar el trazado, pero los cambios no fueron suficientes hasta el reciente fallo judicial.

Finalmente, las autoridades departamentales deberán gestionar los permisos para los intercambiadores viales que articularán la Troncal con importantes vías departamentales. Así, mientras la vía recobra impulso, el debate ambiental sobre el cuerpo de agua de San Jacinto aún requiere una definición técnica clara.

¿Por qué la Troncal de los Andes estuvo frenada tanto tiempo?

La Troncal de los Andes permaneció detenida debido a una medida cautelar impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esta acción judicial respondía a preocupaciones ambientales sobre el posible impacto de la obra en un cuerpo de agua ubicado en el predio San Jacinto, señalado por comunidades y organizaciones ambientales como un posible humedal no declarado. Solo recientemente, tras varias aclaraciones judiciales y ajustes en la licencia ambiental, se despejó el camino para retomar la construcción.

¿Qué es un humedal y por qué es importante en la construcción vial?

Un humedal es un ecosistema donde el suelo permanece saturado de agua durante parte del año, lo que genera condiciones particulares que permiten el desarrollo de flora y fauna específicas. Estos ecosistemas son claves para la regulación hídrica y la conservación ambiental. En el contexto de la Troncal de los Andes, la posible presencia de un humedal en el predio San Jacinto fue motivo de debate, pues cualquier intervención sobre este tipo de ecosistema implica posibles afectaciones ambientales que deben ser cuidadosamente evaluadas antes de avanzar con proyectos de infraestructura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.