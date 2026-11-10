Por: El Espectador

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En medio de una controversia política que ha llamado la atención nacional, la excandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, denunció posibles actos de infiltración en su campaña por parte del gobierno de Gustavo Petro a través de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). De acuerdo con lo expresado por Valencia, su solicitud es ser reconocida como víctima en las investigaciones en curso por supuestas irregularidades y maniobras ocultas dentro de la mencionada entidad. Valencia se mostró especialmente inquieta por desconocer “¿en qué consistió la infiltración? ¿Qué hicieron? ¿Con qué mecanismos?”, incógnitas que planteó públicamente tras perder en la primera vuelta presidencial.

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Las declaraciones de Valencia cobraron mayor relevancia luego de las revelaciones dado a conocer por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. Este medio reportó sobre un informe reservado de 26 páginas, elaborado por funcionarios de la propia DNI de la administración anterior, en el que se contemplan acciones controvertidas: desde la instalación de micrófonos y sistemas de posicionamiento global (GPS) en vehículos de expresidentes, hasta la operación de una casa clandestina de inteligencia ubicada en cercanías de la Embajada de Estados Unidos. El informe también revela sospechas de espionaje con tecnología de origen ruso y la existencia de un hacker cuya presunta tarea era alterar resultados de las elecciones presidenciales recientes.

En este contexto de inquietud institucional, se produjo la captura de Carlos Andrés Oyola Tovar, ingeniero de sistemas y exempleado de la DNI durante el gobierno Petro. Según la investigación periodística de Noticias Caracol, Oyola habría encabezado una red dedicada a ejecutar ataques informáticos contra la Registraduría Nacional, con el objetivo de modificar los resultados de las votaciones del 21 de junio.

Las denuncias impulsaron reacciones desde distintos frentes. El vicepresidente José Manuel Restrepo exhortó a los organismos de control a iniciar una “investigación de fondo y actuaciones contra los responsables directos e indirectos”, advirtiendo que lo ocurrido podría considerarse un “ataque a la democracia”. Por su parte, la Contraloría General de la República, bajo la dirección de Jorge Laverde, dispuso una revisión prioritaria de cinco contratos firmados por la DNI en la administración anterior, motivada por presuntas fallas técnicas, posibles incumplimientos y sobrecostos en la adquisición de tecnología y equipos.

Pese al revuelo político, la voz de la oposición también se oyó. El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico, argumentó que intentos por poner en duda la transparencia del proceso electoral surgen “en la medida en que aumenta la ilegitimidad del gobierno actual y de De la Espriella”. Cepeda resaltó que organismos electorales, entre ellos la Registraduría, han descartado escenarios de intrusión informática o hackeo en los resultados de las elecciones presidenciales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consisten las acusaciones de infiltración en la campaña presidencial de Paloma Valencia?

Las acusaciones hechas por Paloma Valencia señalan la presunta infiltración de su campaña presidencial por parte del gobierno Petro, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). De acuerdo con la excandidata, estos hechos involucrarían la utilización de mecanismos de vigilancia y seguimiento ilegítimo, aunque no se detallan las técnicas específicas ni los resultados concretos de la supuesta infiltración según lo reportado por Noticias Caracol y otros actores políticos mencionados.

¿Qué es la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y cuál fue su papel en las recientes controversias?

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) es el organismo estatal encargado de labores de inteligencia y contrainteligencia en Colombia. Según las revelaciones investigadas por Noticias Caracol, varios funcionarios de la anterior administración habrían incurrido en acciones irregulares como la instalación de dispositivos de micrófono y GPS en vehículos de expresidentes, espionaje con tecnología foránea y la supuesta manipulación informática de resultados electorales, hechos que ahora son objeto de revisión por organismos de control y judiciales.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.