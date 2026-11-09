Por: Caracol TV

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La Selección Colombia se alista para dos partidos fundamentales contra Chile en la próxima fecha FIFA, bajo el liderazgo del director técnico Néstor Lorenzo. El entrenador ya oficializó la lista de convocados, en la que resaltan tanto caras nuevas como jugadores que repiten respecto al llamado de septiembre, destacándose por su buen momento futbolístico. Entre estos nombres sobresale Camilo Durán, delantero del Celtic de Escocia, quien se ha ganado su lugar gracias a sus constantes goles y asistencias, según información de Noticias Caracol.

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Frente al auge de Durán, el periodista Jhonsson Rojas, de Gol Caracol, profundizó en los orígenes del atacante. En ese camino, se encontró con Arnulfo Valentierra, exjugador y leyenda del Once Caldas, equipo con el que fue campeón de la Copa Libertadores en 2004 y goleador de la Liga I-2025 con el denominado ‘blanco blanco’. Valentierra, ahora formador de talentos, compartió detalles sobre el proceso inicial de Durán en el fútbol profesional. “Un jugador que tiene esa picardía de jugador costeño, de samario. Siempre mostraba cosas distintas a los demás”, expresó el barranquillero de 52 años, citado por el medio.

La visión de Valentierra sobre el presente de Camilo Durán es clara: el futbolista oriundo de Santa Marta (“samario”) siempre se distinguió por su actitud y habilidades desde temprana edad. Valentierra recalcó que el éxito de Durán en el Celtic no es una sorpresa, pues desde sus inicios mostró determinación y un deseo ferviente de triunfar en el fútbol. “Nosotros tenemos que hacer un proceso, pero desde que salió lo tiene y está dando su fruto ahorita en el Celtic. Eso a mí me llena de orgullo, no porque lo tuve, sino porque es un jugador que tenía muchas ganas de jugar y de demostrar su fútbol, que eso lo mostró desde chiquito”, agregó el exvolante, según Gol Caracol.

Durán afronta estos compromisos con la Selección Colombia tras una temporada destacada: acumula 13 goles y seis asistencias en 21 partidos, según datos de Noticias Caracol. Con 24 años, luchará por un puesto en la delantera junto a Camilo Mena, Luis Javier Suárez, Daniel Mosquera, Óscar Perea y Óscar Cortés. Valentierra concluyó con optimismo sobre el potencial del grupo: “Yo sé que tenemos jugadores para ganarnos una Copa América o estar en las finales en el Mundial”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos goles y asistencias lleva Camilo Durán en la actual temporada con el Celtic?

De acuerdo con Noticias Caracol, Camilo Durán suma 13 goles y seis asistencias en 21 partidos disputados durante su primera temporada con el Celtic de Escocia, cifras que han fortalecido su nominación a la Selección Colombia para la próxima fecha FIFA.

¿Qué opinan sus formadores sobre el desarrollo de Camilo Durán en el fútbol?

Arnulfo Valentierra, exjugador y formador de fútbol, destacó que Camilo Durán siempre exhibió cualidades únicas y una gran determinación desde su infancia, resaltando la “picardía” típica de los jugadores costeños. Según relató a Gol Caracol, Valentierra considera que Durán está recogiendo los frutos de un proceso que inició con muchas ganas y talento desde joven.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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