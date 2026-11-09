Por: Gol Caracol

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El español Pau Cubarsí, defensa central del Barcelona, fue reconocido como 'Golden Boy' 2026, un premio que lo destaca como el mejor futbolista menor de 21 años jugando en clubes europeos. Este galardón fue anunciado por el diario deportivo italiano Tuttosport, entidad creadora del premio, durante una ceremonia en Sassuolo, Italia. Cubarsí continúa así una línea de reconocimientos para el club catalán, pues se suma a la lista de ganadores azulgranas en la que figuran jóvenes figuras como Lamine Yamal en 2024, Gavi en 2022, Pedri en 2021 y el astro argentino Leo Messi, quien lo obtuvo en 2005. Además, sucede al francés Désiré Doué, triunfador en 2025, según la misma fuente.

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Uno de los aspectos decisivos que favorecieron la candidatura de Cubarsí fue su desempeño en el Mundial, donde fue elegido como mejor jugador joven, reforzando la percepción de su talento y proyección internacional. En un videomensaje emitido por la organización, el propio jugador expresó su satisfacción y agradecimiento: "Estoy muy contento de ser el ganador del 'Golden Boy' 2026 y la verdad que estoy muy orgulloso. Primero de todo, darle las gracias tanto a Tuttosport como a la gente que me ha votado para que pueda recoger este reconocimiento". Cubarsí también resaltó el apoyo de su familia, amigos, compañeros de equipo y el cuerpo técnico tanto del FC Barcelona como de la selección española, elementos que considera fundamentales para su éxito.

Cubarsí inició su formación futbolística en La Masia, la cantera del Barcelona, después de llegar al club en 2018 proveniente del Girona. De acuerdo con la información, fue ascendiendo paulatinamente en las divisiones juveniles hasta debutar con el primer equipo en la temporada 2023-2024. Su debut profesional se produjo el 18 de enero de 2024 en un partido de la Copa del Rey contra Unionistas de Salamanca bajo la dirección técnica de Xavi Hernández, y poco después fue titular en LaLiga ante el Betis.

En marzo de 2024, su talento quedó evidenciado tras ser elegido mejor jugador en la victoria del Barcelona ante el Nápoles, partido correspondiente a los octavos de final de la Liga de Campeones. Su carrera siguió en ascenso: renovó contrato hasta 2029, con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, y celebró logros con la selección española, como la medalla de oro olímpica en París 2024 y el título mundial, consolidándose como titular junto a Aymeric Laporte. Todos estos reconocimientos y pasos son reflejo de su meteórica progresión, avalados por Tuttosport y los principales medios deportivos, que entregarán el premio Golden Boy en Turín el 14 de diciembre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el premio Golden Boy y qué significa para Pau Cubarsí?

El premio Golden Boy, creado por el diario Tuttosport, reconoce anualmente al mejor futbolista menor de 21 años que milita en clubes europeos. Para Pau Cubarsí, ser distinguido con este galardón significa un reconocimiento internacional a su talento y proyección, sumándolo a una prestigiosa lista histórica del Barcelona y reforzando su papel protagónico tanto en su club como en la selección española.

¿Cuáles fueron los logros recientes de Pau Cubarsí que lo llevaron a ganar el Golden Boy?

Pau Cubarsí destacó durante la temporada 2023-2024 al debutar en el primer equipo del Barcelona, ser elegido mejor jugador joven en el Mundial, ganar la medalla de oro olímpica en París y consolidarse como titular en la selección española que se proclamó campeona mundial. Estas actuaciones, sumadas a premios individuales en partidos clave, fueron determinantes para que la prensa deportiva respaldara su candidatura al Golden Boy 2026.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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