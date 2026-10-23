Este será un fin de semana para alquilar balcón para los aficionados del fútbol europeo, pues luego de una jornada muy emocionante de Champions League, ahora llega uno de los compromisos más importantes de la temporada en Europa.

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Y es que este fin de semana se juega un duelo que siempre da mucho de qué hablar, el Barcelona vs. Real Madrid, uno de los clásicos más importantes por la historia, rivalidad, estadísticas, aficiones y mucho más.

Este es un compromiso correspondiente a la fecha 10 del torneo y, pese a que van pocas jornadas, puede marcar diferencias importantes en la tabla, puesto que si los locales ganan, sacan 9 puntos de diferencia contra su máximo rival en la historia.

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Cuándo es Barcelona vs. Real Madrid

Cabe recordar que este encuentro, uno de los más importantes en España, será este domingo, 25 de octubre, a partir de las 3:00 de la tarde, hora colombiana, en el estadio Camp Nou de la ciudad de Barcelona.

Dónde ver Barcelona vs. Real Madrid

Vale la pena destacar que esta liga se reparte los derechos entre DirecTV y ESPN, pero para este primer clásico de la temporada, el que transmitirá el partido será DSports, así que las personas podrán verlo por el canal de televisión o por la aplicación DGo.

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Cómo va el historial entre Barcelona y Real Madrid

Cabe recordar que este es el momento de mayor igualdad y paridad en toda la historia entre estos dos equipos, pues, tal como publicó la Liga de España, se han enfrentado en 264 oportunidades, en las cuales Barcelona ha ganado 106 veces, Real Madrid 106 veces y han empatado en 52 ocasiones. Además, el club catalán ha marcado 438 goles y el ‘Merengue’, 447.

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