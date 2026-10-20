En la tarde de este martes, 20 de octubre, FC Barcelona sufrió su primera derrota de la temporada al caer por 4-2 frente al PSG de Francia, bicampeón de la Champions League, en la tercera jornada del torneo de clubes más importante del mundo.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Fichaje del Barcelona, furioso al no ser presentado con la plantilla; tenía el uniforme puesto)

El cuadro francés se impuso gracias a los goles de Doué, Lucas Hernández, Vitinha y Fabián Ruiz, descontando Xavi Espart y Lamnine Yamal por el conjunto catalán.

Este es el resumen del encuentro:

Lee También

Esta es una derrota importante porque dejó en evidencia varias deficiencias defensivas del Barcelona, pues contra otros rivales la presión alta le funciona, pero con estos equipos, que son más rápidos y poderosos, suele sufrir más.

Ahora, los jugadores deben pasar la página, puesto que se viene otro complicado reto, pero esta vez en la Liga de España.

Cuándo es el clásico entre Barcelona y Real Madrid

Y es que después de este compromiso, el Barcelona ahora se prepara para uno de los clásicos más importantes del mundo contra el Real Madrid, un partido que es siempre interesante por la calidad de los jugadores, la historia, la cercanía en la tabla de posiciones y mucho más.

Dicho encuentro será el próximo domingo, 25 de octubre, a partir de las 3:00 de la tarde, hora colombiana, en el estadio Camp Nou de Barcelona, y será correspondiente a la décima fecha del campeonato.

Por eso mismo es que el equipo no se puede quedar en la derrota, sino regresar al entrenamiento porque la distancia en la tabla de posiciones no es tan grande, pues Barcelona es líder del campeonato español con 27 puntos, mientras que el equipo ‘Merengue’ es tercero con 21 unidades.

(Ver también: Tragedia en el Camp Nou, estadio del Barcelona: murió trabajador mientras trabajaba en la obra)

Dónde ver el Barcelona vs. Real Madrid

Vale recordar que este compromiso, el primer clásico de la temporada entre estos dos equipos, se podrá ver por el canal DSports o por la plataforma DGo.

* Pulzo.com se escribe con Z