Este jueves, 27 de agosto, justo después de que terminaron los partidos clasificatorios a la primera ronda de la Champions League, se llevó a cabo el sorteo para conocer los rivales que tendrán los clasificados.

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(Ver también: PSG amargó al Arsenal en penaltis y se coronó bicampeón de la Champions)

Cabe recordar que cada uno de los clasificados jugarán ocho compromisos y dependiendo de los resultados quedarán ubicados en la tabla de posiciones, para determinar si avanzan a las finales o no.

De hecho, luego del sorteo quedaron definidos los rivales de los equipos y se puede evidenciar que hay varios partidazos para que los hinchas gocen durante la primera parte del campeonato.

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Qué partidos habrá en la primera ronda de la Champions League

Luego del sorteo, se conoció que los juegos de la primera ronda del campeonato son:

PSG jugará vs. Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Como y Slovan Bratislova.

Bayern Múnich jugará vs. Arsenal, Atlético de Madrid, Real Betis, Manchester United, Bodo Glimt, Lille, Estrella Roja y Viking FK.

Real Madrid jugará vs. Inter de Milán, Arsenal, PSV, Roma, Liepzig, Shatktar, Lask y AEK.

Liverpool se medirá vs. Atlético de Madrid, Inter de Milán, Porto, Brujas, Villarreal, Fenerbahce, Lens, Lask.

Inter de Milán jugará contra Liverpool, Real Madrid, Brujas, Borussia Dortmund, Shaktar, Feyenoord, Stuttgart y Slovan Bratislova.

Manchester City jugará vs. PSG, Barcelona, Sporting de Lisboa, Porto, Napoli, Liepzig, AEK, Lens.

Arsenal vs. Real Madrid, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Real Betis, Lille, Napoli, Estrella Roja.

Barcelona vs. Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Como, Sab.

Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich, Liverpool, Manchester United, PSV, Fenerbahce, Bodo Glimt, Vikingos FK, Stuttgart.

De esta manera, quedó en evidencia que hay varios partidazos en primera ronda, que mostrarán cómo están de nivel los principales equipos de Europa.

Rivales en fase de liga de los candidatos a la @ChampionsLeague pic.twitter.com/9mATz54Hfa — Sarah Castro Lizarazo (@saritacas) August 27, 2026

Cómo es el formato de la Champions League

Cabe recordar que desde hace un par de temporadas el formato de la Champions League cambió en su primera ronda, pues ya no es fase de grupos, sino un estilo de liga en la que cada club juega ocho compromisos contra distintos rivales.

Cuando terminen los partidos, los ocho mejores ubicados clasificarán directamente a los octavos de final, mientras que los que queden ubicados entre la novena y la posición 24 jugarán una ronda de ‘playoffs’. Los que estén debajo de esas posiciones sí quedarán eliminados definitivamente.

(Ver también: El selecto grupo en el que quedó Luis Díaz en Champions, a pesar de eliminación vs. PSG)

Ya desde los ‘playoffs’ son partidos de ida y vuelta hasta la final, que sí es a partido único.

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