Independiente Santa Fe no solo consiguió una clasificación histórica a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 tras eliminar a River Plate en Argentina. El equipo bogotano también aseguró un nuevo ingreso económico entregado por la Conmebol, que eleva de manera importante el dinero acumulado por su participación internacional durante este año.

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El conjunto dirigido por Pablo Repetto empató 1-1 con River Plate en el estadio Más Monumental y posteriormente se impuso 8-7 en la definición por penaltis. Wbeimar Asprilla fue protagonista al atajar un cobro y posteriormente convertir el lanzamiento que sentenció la clasificación del cuadro ‘cardenal’.

¿Cuánto dinero ganó Santa Fe por pasar a cuartos?

Por alcanzar los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, Santa Fe recibió 700.000 dólares como premio de la Conmebol, es decir unos 2.183 millones de pesos colombianos al cambio actual.

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La cifra hace parte del esquema económico establecido para esta edición del torneo, en el que cada avance de fase representa un nuevo ingreso para los clubes.

Ese dinero se suma a los 500.000 dólares que Santa Fe había recibido por disputar los ‘playoffs’ de octavos de final y a los 600.000 dólares correspondientes a su clasificación a los octavos. De esta manera, solamente por su recorrido en la Sudamericana, el club bogotano acumula 1,8 millones de dólares en premios de Conmebol.

La clasificación ante River, además, mantiene al equipo colombiano en carrera por más dinero. Si Santa Fe supera a Vasco da Gama en los cuartos de final, recibirá otros 800.000 dólares por alcanzar las semifinales. El reglamento económico de la competencia establece también premios de 2,5 millones de dólares para el subcampeón y 10 millones para el campeón.

¿Cuánto lleva ganado Santa Fe en torneos internacionales?

Para conocer el acumulado total hay que sumar lo conseguido anteriormente en la Copa Libertadores. Santa Fe disputó la fase de grupos de ese torneo y recibió 3 millones de dólares por su participación. Además, consiguió dos victorias, por las que obtuvo 680.000 dólares adicionales en concepto de mérito deportivo, a razón de 340.000 dólares por triunfo.

Así, por la Libertadores el club recibió 3,68 millones de dólares. A esa cantidad se le agregan los 1,8 millones de dólares que acumula actualmente en la Sudamericana.

La cuenta completa deja a Santa Fe con 5,84 millones de dólares en premios de Conmebol durante 2026 por su participación en ambos torneos internacionales, cifra que equivale a más de 17.000 millones de pesos.

El dato muestra la importancia económica que ha tenido para Santa Fe mantenerse con vida en la competencia internacional. Aunque el equipo no logró avanzar a los octavos de final de la Libertadores, su paso a la Sudamericana le permitió continuar sumando premios y ahora tiene la posibilidad de aumentar todavía más esa cifra.

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