Independiente Santa Fe dejó la piel contra el gigante River Plate y lo llevó al extremo en su propia casa, el mítico e intimidante Monumental, y logró una memorable clasificación a cuartos de final, donde el sufrimiento de ambas hinchadas fue al límite.

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El partido de vuelta por los octavos de final de Copa Sudamericana quedó 1-1, lo que llevó al partido a la tanda de penales, en la que lograron el pase luego de que ambos equipos hicieran sus 11 cobros. Después de un calvario hasta el último lanzamiento, el ‘León’ consiguió su tiquete en los pies de su arquero, Weimar Asprilla, quien anotó el último cobro que puso 7-8 a la visita.

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Resumen del partido River Plate vs. Santa Fe en Copa Sudamericana

El partido arrancó muy parejo, pero poco a poco los de Núñez fueron arrinconando a los de Bogotá, aunque sin concretar sus chances, mientras que sus rivales se volvían más sólidos en la parte defensiva y con unos cuantos contraataques que apuraron la portería custodiada por Santiago Beltrán.

Sin embargo, a los pocos minutos de iniciar el segundo tiempo, River finalmente pudo abrir el marcador en los pies de Sebastián Druissi, quien remató a placer un centro de Lucas Montiel que se paseó por todo el área. Con ese tanto, estalló de júbilo en Monumental.

Cuando para todos (o al menos para los locales) parecía que la llave estaba definida, Santa Fe mostró su orgullo para sacar rebeldía e irreverencia para plantarse contra uno de los clubes que más intimidan por su historia. Después de buscar la esperanza, encontró la resurrección sobre el minuto 80 en un disparo que Lucas Martínez Quarta desvió con la mano.

El árbitro pitó penalti y en los pies del urugayo Franco Fagúndez, el amuleto que Pablo Repetto siempre saca desde el banquillo, estaba la esperanza. El atacante, que ha cumplido en varias ocasiones de este certamen, no falló a los suyos y metió un bombazo que dobló las manos del portero Beltrán. Con eso, ambos clubes siguieron peleando hasta el final de juego, que se fue a los cobros de 11 pasos.

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Así fueron los penaltis de Independiente Santa Fe vs. River Plate

El ‘Millonario’ parecía, leyendo nombres, que tenía más jerarquía en estas instancias, ya que los primeros lanzadores han tenido trayectoria de peso y fueron campeones del Mundo con Argentina en 2022: Thiago Almada, Ángel Correa y Nicolás Otamendi. Los tres hicieron sus cobros, mientras que Maxi Lovera y Daniel Torres cumplieron con los suyos por el ‘Cardenal’.

Sin embargo, todo se complicó para el rojo de la capital cuando el ‘Turro’ Olivera erró el tercer disparo para su equipo. Sobre la quinta serie, River parecía con la clasificación en los pies de Rafael Santos Borré, pero el colombiano mandó su cobro al palo y extendió, lo que llevó la tanda a la muerte súbita.

De hecho, Santa Fe tuvo doble ‘match point’ en el sexto y octavo disparo, ya que los de la banda cruzada cobraron mal. Sin embargo, la falta de jerarquía para definir los momentos cruciales no estuvo en Johan Torres no Jeison Angulo, quienes cobraron muy mal sus lanzamientos y extendieron el viacrucis hasta el final.

Fue hasta el cobro 11 que se dio la última oportunidad. Santiago Beltrán, quien venía luciéndose para River, cobró muy mal y envió su lanzamiento muy por encima del arco. Esto dejó todo para que Weimar Asprilla se vistiera de héroe, quien cumplió al romper el arco y darle a Santa Fe su aguerrido pase.

River Plate Independiente Santa Fe Thiago Almada: gol. Maxi Lovera: gol. Ángel Correa: gol. Daniel Torres: gol. Nicolás Otamendi: gol. ‘Turro’ Olivera: falló. Joaquín Freitas: gol. Luis Palacios: gol. Rafael Santos Borré: falló. Franco Fagúndez: gol. Lucas Martínez Quarta: falló. Johan Torres: falló. Fausto Vera: gol. Iván Scarpeta: gol. Facundo González: falló. Jeison Angulo: falló. ‘Huevo’ Acuña: gol. Helibelton Palacios: gol. Juan Cruz Meza: gol. Christian Mafla: gol. Santiago Beltrán: falló. Weimar Asprilla: gol.

¿Cuál es el próximo rival de Santa Fe en Copa Sudamericana?

Los dirigidos por Repetto disputarán los cuartos final contra Vasco da Gama, que eliminó en la ronda pasada a Olimpia de Paraguay con una goleada 4-1. Los brasileños ya tienen experiencia en suelo colombiano durante esta edición de 2026, cuando disputaron los ‘playoff’ contra Independiente Medellín, al que le sacaron un empate en el Atanasio Girardot, para luego vencerlo en Río de Janeiro.

Por su parte, el ‘León’ quiere soñar con levantar su segunda Sudamericana, luego de la histórica noche del 9 de diciembre de 2015, en la que se impuso contra Huracán, también por penales.

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