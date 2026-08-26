La eliminación de River Plate de la Copa Sudamericana provocó una fuerte reacción de sus hinchas en el estadio Monumental, donde el equipo argentino recibió una atronadora silbatina luego de caer ante Independiente Santa Fe en la tanda de penales.

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El conjunto dirigido por Eduardo Coudet empató 1-1 durante los 90 minutos y la clasificación tuvo que definirse desde los doce pasos. Santa Fe terminó imponiéndose 8-7 en una extensa definición y consiguió el boleto a los cuartos de final.

La reacción de los hinchas reflejó la frustración por quedar fuera de una competencia internacional en su propio estadio. El malestar no se limitó al resultado del partido, sino que también alcanzó a varios integrantes del plantel.

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😡 ATURDIDORA SILBATINA de los hinchas de River Plate tras la eliminación en la Copa Sudamericana pic.twitter.com/5LWQcV6sBA — ELNINE (@ElNineES) August 27, 2026

Hinchas de River piden salida del colombiano Rafael Santos Borré

Entre los jugadores que quedaron en el centro de las críticas apareció Rafael Santos Borré, quien tuvo una oportunidad determinante durante la tanda de penales.

El delantero colombiano fue el encargado de ejecutar el quinto cobro de River. Si convertía, el equipo argentino habría conseguido la clasificación a los cuartos de final, pero su remate se estrelló contra el poste.

ANDATE CHACHO LA PUTA QUE TE PARIÓ pic.twitter.com/jT7BpKnV3F — Fran (@frabigol) August 27, 2026

El fallo hizo que la definición continuara y Santa Fe finalmente consiguiera la clasificación. A partir de ese momento, las críticas contra el atacante comenzaron a multiplicarse entre los aficionados.

En redes sociales, varios seguidores de River cuestionaron duramente la actuación de Borré y reclamaron su salida del equipo. El colombiano quedó señalado por fallar el lanzamiento que podía haber cerrado la serie, aunque la eliminación fue producto de una definición en la que participaron varios jugadores de ambos equipos.

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