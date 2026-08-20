Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Un tenso episodio entre Eduardo ‘Chacho’ Coudet y Rafael Santos Borré marcó el empate 0-0 entre Independiente Santa Fe y River Plate en el estadio El Campín de Bogotá, correspondiente al partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, este miércoles 19 de agosto. La escena se viralizó rápidamente, pues las cámaras de la transmisión captaron el acalorado intercambio entre el entrenador argentino y el delantero colombiano, justo en un momento determinante del encuentro.

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De acuerdo con la información recogida por El Diario, la tensión comenzó cuando Coudet, visiblemente intenso, dio una serie de indicaciones a Borré, quien respondió pidiendo calma a su director técnico. El cruce se intensificó durante la pausa de hidratación, en la que el atacante barranquillero habría insistido al entrenador para que moderara sus exigentes comentarios. Fue entonces cuando, en medio del forcejeo verbal, Coudet le gritó a Borré: “Cerrá el culo”, una expresión que se volvió tendencia en redes sociales y medios deportivos tanto de Argentina como de Colombia por su tono directo y emocional.

Este episodio toma especial relevancia en un contexto en el que Borré aún atraviesa su proceso de readaptación tras regresar a River Plate, mientras Coudet se ha mostrado especialmente exigente con el desempeño ofensivo de su equipo. Durante el partido, Borré fue titular pero no consiguió generar ocasiones de riesgo, motivo por el cual fue sustituido a los 62 minutos por Thiago Almada. Pese al fuerte intercambio anterior, ambos evitaron interactuar nuevamente durante el cambio, mostrando cierta profesionalidad luego del incidente.

Tras el partido, Coudet fue consultado por los medios sobre la discusión. El entrenador minimizó el hecho al asegurar, en palabras recogidas por El Diario, que “con los jugadores a veces te cruzás, pero yo no le doy importancia, no pasa nada”, y remarcó el buen ambiente humano que existe en el plantel. Así, buscó disipar cualquier especulación sobre una posible fractura en su relación con Borré.

Dentro de lo deportivo, River Plate logró llevarse un empate de Bogotá pese a que Santa Fe generó las opciones más claras. Coudet valoró positivamente el resultado, mencionando las dificultades que representa jugar en la capital colombiana y concentrándose en la resolución de la serie, que tendrá lugar el 26 de agosto en el estadio Monumental de Buenos Aires, donde ambos equipos se juegan el paso a los cuartos de final. Para Borré, será también una nueva oportunidad de consolidarse tras un partido que, más allá del resultado, giró en torno a este inesperado cruce en el banco de River.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue tan relevante la discusión entre Coudet y Rafael Santos Borré en el partido entre River Plate y Santa Fe?

La discusión llamó la atención porque se dio en un momento crítico del partido de Copa Sudamericana, durante la adaptación de Borré a River Plate y en medio de la alta exigencia del entrenador sobre el equipo. El cruce verbal, captado por las cámaras y viralizado en redes sociales, generó debate sobre la relación interna del plantel y la presión en un contexto deportivo clave.

¿Qué consecuencias podría tener el cruce entre Coudet y Borré para River Plate en la Copa Sudamericana?

Aunque el entrenador minimizó el impacto del episodio y afirmó que la relación interna sigue siendo buena, este tipo de situaciones pueden afectar temporalmente el ambiente en el grupo. Sin embargo, según la declaración de Coudet tras el partido, no se esperan mayores consecuencias, y tanto el cuerpo técnico como Borré buscarán enfocarse en el próximo encuentro clave que definirá el paso a cuartos de final.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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