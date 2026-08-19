Santa Fe no pudo doblegar a River Plate y se llevó un amargo empate 0-0 por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El ‘León’ contó con las chances más claras para inclinar la balanza a su favor, pero no fue capaz de concretar con el gol.

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