Por: Gol Caracol

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La salida de Jorge Bava como entrenador de Nacional marca un nuevo episodio en la inestabilidad que vive el club uruguayo en la dirección técnica. Según se conoció tras la derrota frente a Racing durante la segunda jornada del Torneo Clausura uruguayo, este resultado significó la undécima derrota en 25 partidos bajo su conducción, lo que llevó a la directiva a tomar la decisión de finalizar su vínculo.

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Nacional, que llegó a consagrarse campeón en la temporada pasada, inició el presente año con Jadson Viera en el banquillo. Sin embargo, de acuerdo con los datos del club, Viera fue desvinculado en marzo después de un inicio poco alentador: el club perdió la Supercopa Uruguaya, el tradicional Clásico del Torneo Apertura y solo logró cinco victorias en dieciséis partidos disputados desde el inicio de su gestión. La debilidad de estos resultados aceleró la búsqueda de un reemplazo.

El 22 de marzo, Nacional confirmó la llegada de Jorge Bava, quien previamente había dejado al club paraguayo Cerro Porteño tras ser despedido, cerrando allí un ciclo con la obtención de un Torneo Clausura y una Supercopa. Bajo la dirección de Bava, Nacional disputó 25 encuentros repartidos entre los torneos locales (Apertura, Intermedio y Clausura) y las competencias internacionales, como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

El balance de Bava al frente del equipo fue de 11 victorias, 3 empates y 11 derrotas. En el Torneo Apertura, Nacional finalizó séptimo, a nueve puntos del líder; en la Copa Libertadores, fue eliminado en la primera fase tras sumar solo 8 de 18 puntos posibles, y en la Copa Sudamericana, el equipo quedó fuera frente a Tigre en los dieciseisavos de final. Además, en el Torneo Intermedio, el club terminó segundo en su grupo y no logró clasificar a la final.

La inestabilidad técnica se evidencia si se observa que, en las últimas temporadas, Nacional ha tenido múltiples entrenadores por año: en 2022 y 2019 lograron mantener continuidad, pero en los recientes ciclos cambiaron frecuente la dirección. Actualmente, Nacional es séptimo en la tabla anual y ve en la conquista del Clausura su única alternativa para revalidar el título uruguayo, mientras debe prepararse para encuentros cruciales frente a Progreso y el clásico ante Peñarol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue despedido Jorge Bava como entrenador de Nacional?

Jorge Bava fue despedido debido a la serie de resultados negativos que acumuló Nacional durante su dirección, según los datos aportados por el club. Su salida se produjo tras la derrota frente a Racing, que representó la undécima caída en 25 partidos, un balance que impactó negativamente en el rendimiento del equipo tanto en torneos locales como internacionales.

¿Cómo ha sido la rotación de entrenadores en Nacional en los últimos años?

De acuerdo con la información del club, Nacional ha enfrentado una alta rotación de entrenadores en los últimos años. Solo en las temporadas de 2019 y 2022 el club logró mantener un mismo técnico durante todo el año. En cambio, en ciclos recientes, la constante búsqueda de mejores resultados ocasionó la llegada de varios técnicos diferentes cada temporada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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