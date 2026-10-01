Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El baloncesto tolimense está viviendo una etapa crucial luego de un prolongado período de incertidumbre institucional. La Federación Colombiana de Baloncesto, mediante la Resolución 019 del 18 de septiembre de 2026, formalizó la creación del Comité Proliga, una instancia creada precisamente para avanzar en la reorganización de la Liga de Baloncesto del Tolima, que permanecía sin dirección desde el 16 de julio de 2024. Esta decisión surge tras dos asambleas fallidas, seguidas de un proceso de impugnación que fue llevado ante el Ministerio del Deporte. Allí, el Ministro del Deporte Encargado declaró la ineficacia de la asamblea cuestionada, lo cual abrió la posibilidad a una nueva intervención para restaurar el funcionamiento administrativo y competitivo del baloncesto en el departamento.

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La importancia del Comité Proliga, según lo revela la Resolución, radica en su composición y en las tareas prioritarias que debe cumplir bajo estrictos parámetros jurídicos, administrativos y deportivos. El nuevo organismo está formado por Nicole Pinilla Fonseca, quien posee un doctorado en Educación y experiencia en la administración deportiva; Ronald Hernández, arquitecto de profesión, exjugador y entrenador profesional de baloncesto; y Emilio Serrano Carrillo, abogado con especialización en deportes y desarrollo social, actualmente candidato a magíster en administración pública. Esta diversidad de perfiles busca garantizar equilibrio y capacidad técnica en la gestión del comité.

Entre los retos inmediatos del Comité Proliga se cuentan la organización de una nueva asamblea con pleno rigor normativo y la reconstrucción de la institucionalidad deportiva regional. Asimismo, el grupo tiene como meta fortalecer las selecciones departamentales y propiciar mejores condiciones para los niños y jóvenes deportistas adscritos a los clubes, evitando que talentos formados en Tolima deban buscar oportunidades deportivas en otras regiones, como consecuencia de la falta de aval o respaldo institucional.

Con el objetivo de sumar voluntades, el Comité Proliga hizo un llamado a los clubes de baloncesto del Tolima para que se unan a esta fase de transición y sigan atentos a los anuncios oficiales. Esta reorganización espera devolverle al baloncesto tolimense la estructura necesaria para recuperar protagonismo en el contexto nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el baloncesto del Tolima necesitaba un Comité Proliga en 2026?

De acuerdo con la Federación Colombiana de Baloncesto, el Comité Proliga es una respuesta a la situación de acefalía en la Liga del Tolima, registrada desde el 16 de julio de 2024. La ausencia de dirección, sumada a asambleas fallidas e impugnaciones elevadas al Ministerio del Deporte, hizo necesario un órgano transitorio capaz de restaurar el funcionamiento administrativo y abrir el camino para elecciones legítimas y procesos deportivos sólidos.

¿Quiénes conforman el Comité Proliga del baloncesto del Tolima y cuál será su tarea?

El Comité Proliga está integrado por Nicole Pinilla Fonseca, Ronald Hernández y Emilio Serrano Carrillo. Según la Resolución 019 de la Federación Colombiana de Baloncesto, sus funciones principales serán convocar y organizar la próxima asamblea bajo lineamientos legales y trabajar por la reconstrucción de la estructura de la Liga, fortaleciendo la formación y proyección de los deportistas del departamento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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