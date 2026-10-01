Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

El Rayo Vallecano anunció oficialmente el regreso del tradicional Trofeo de Vallecas, que no tenía lugar desde 2019, y lo hará enfrentando al Cagliari de Italia el próximo 3 de octubre en su estadio, según información revelada por el club.

Sigue a PULZO en Discover

La celebración de este partido adquiere una relevancia mayor debido a que será el primer compromiso del conjunto franjirrojo en su casa durante la temporada, tras levantarse la suspensión que impedía el uso del estadio de Vallecas. La prohibición había sido impuesta por el Gobierno regional de Madrid, propietario del escenario, al afirmar que “las condiciones de seguridad y salubridad no eran adecuadas”. Este señalamiento había generado incertidumbre en la hinchada y en la propia institución.

Luego de atender y subsanar los problemas requeridos, el club pudo obtener nuevamente el permiso para utilizar el estadio. Sin embargo, la Comunidad de Madrid mantiene su postura en cuanto a la necesidad de una reforma integral del recinto. A pesar de esta exigencia, el Rayo podrá regresar temporalmente a su sede tradicional, y hará su reestreno en un enfrentamiento amistoso contra el Cagliari, actualmente en la Serie A italiana.

Los aficionados abonados del Rayo Vallecano podrán asistir al partido sin costo adicional y deberán ingresar utilizando el abono vigente de la actual temporada, garantizando así que la fidelidad de los seguidores se vea recompensada en esta ocasión tan esperada.

El partido tendrá lugar en medio de un parón en la liga española debido a la actividad internacional de selecciones, lo que permitirá que Beñat San José, entrenador del Rayo Vallecano, mantenga a sus jugadores en ritmo competitivo antes de la reanudación del torneo local.

En la actualidad, el Rayo Vallecano ocupa el duodécimo lugar en La Liga EA Sports (nombre comercial de la Primera División española), suma 8 puntos tras siete fechas y destaca por haber sido subcampeón en la pasada Liga Conferencia europea. Durante este arranque de temporada, el club se vio obligado a recibir como local en el estadio de Butarque, en Leganés, debido al cierre temporal de su estadio, situación que provocó la molestia de su hinchada.

¿Por qué el Rayo Vallecano no pudo jugar en su estadio durante el inicio de la temporada?

El Rayo Vallecano no pudo ser local en el estadio de Vallecas a comienzos de la temporada porque el Gobierno regional de Madrid, dueño del recinto, suspendió la autorización para su uso. El motivo fue que, según las autoridades, “las condiciones de seguridad y salubridad no eran adecuadas”, lo que obligó al club a disputar varios partidos en otro estadio.

¿Cómo podrá asistir el público al partido entre Rayo Vallecano y Cagliari en el Trofeo de Vallecas?

Los aficionados que cuentan con abono del Rayo Vallecano para la presente temporada tendrán acceso libre al estadio para el partido frente al Cagliari, utilizando el abono correspondiente. De esta manera se reconoce y valora el compromiso de los seguidores en un momento especial para el club.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.