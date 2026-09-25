Por: Gol Caracol

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En medio de una de las peores crisis futbolísticas de la historia italiana, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) ha decidido volver a confiar en Roberto Mancini para liderar la selección nacional, también conocida como la Azzurra. Esta segunda etapa de Mancini en el banquillo italiano inicia con el partido frente a Bélgica en la Liga de Naciones de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), marcando el comienzo de una nueva etapa en un contexto de urgencia y alta expectativa.

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La salida anterior de Mancini sucedió en 2023, generando polémica y descontento entre los aficionados y la dirigencia. El entrenador dejó su cargo en pleno verano europeo para aceptar una oferta lucrativa de Arabia Saudita. Este movimiento sorprendió y generó un profundo malestar, pero el técnico, ahora con 61 años, busca volver a ganarse la confianza que supo cultivar en su primer ciclo.

Mancini es recordado no solo por su exitoso paso como goleador de la Sampdoria, sino también por sus logros como seleccionador nacional entre 2018 y 2023. En este periodo, Italia conquistó la Eurocopa en 2021 y acumuló una racha histórica de 37 partidos invicto, lo que parecía anunciar una nueva época dorada. Sin embargo, su salida abrupta, en medio de la clasificación a la Eurocopa 2024, desató una etapa marcada por el caos y la inestabilidad. Luciano Spalletti tomó el mando hasta 2025, seguido por Gennaro Gattuso, pero Italia fue eliminada por Suiza en octavos de la Eurocopa 2024 y quedó fuera del Mundial de Norteamérica tras perder ante Bosnia-Herzegovina. El equipo ha estado ausente de las últimas tres ediciones mundialistas, una situación inédita para un país con cuatro campeonatos del mundo y dos títulos europeos en su historial.

El equipo italiano es actualmente decimoquinto en la clasificación mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), reflejando la profundidad de la crisis. De acuerdo con Transfermarkt, uno de los problemas señalados es el funcionamiento de la Serie A, donde los jugadores extranjeros ocupan el 71,8% del tiempo de juego, lo que obstaculiza el desarrollo de jóvenes talentos locales. Ante este panorama, Mancini ha apostado por la renovación: incluyó a nueve nuevos jugadores en su primera convocatoria, algunos de ellos con antecedentes migratorios, buscando refrescar y dar nuevas oportunidades al equipo, según reseña La Gazzetta dello Sport.

En palabras del propio Mancini, "hay que apostar por los jóvenes" y cree en el potencial existente para recuperar el prestigio perdido en los próximos cuatro años. Pese a un recibimiento poco entusiasta, voces reconocidas como la del periodista Fabio Licari confían en que Mancini encontrará el estilo de juego adecuado, aunque Italia ya no cuente con el brillo técnico de anteriores generaciones.

¿Por qué Italia atraviesa una crisis en su selección de fútbol y qué papel juega la Serie A en este problema?

La crisis del fútbol italiano se atribuye, en parte, a la creciente presencia de jugadores extranjeros en la Serie A, donde según Transfermarkt representan el 71,8% del tiempo de juego. Esto limita las oportunidades para los jóvenes talentos italianos, lo que debilita paulatinamente la base de la selección. El problema se ha agravado hasta dejar a Italia fuera de tres mundiales consecutivos, una situación especialmente dolorosa para una nación con tanta tradición futbolera.

¿Cuáles son los retos inmediatos de Roberto Mancini en su regreso a la selección italiana?

El reto principal de Mancini consiste en reconstruir la selección, recuperar el nivel competitivo internacional y devolver la confianza a los aficionados. Entre sus objetivos inmediatos está la integración de nuevos talentos, especialmente jóvenes y jugadores con antecedentes migratorios, y afrontar una agenda exigente en la Liga de Naciones de la UEFA contra rivales de peso como Bélgica, Turquía y Francia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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