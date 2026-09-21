Por: Caracol TV

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Miguel Borja tuvo una destacada actuación en el Clásico Nacional disputado entre América y Chivas en el Estadio Azteca. El delantero colombiano ingresó al minuto 66, posicionándose rápidamente como figura tras marcar dos goles cruciales que permitieron a las ‘Águilas’ conseguir un empate 2-2, lo cual cambió de forma total el desarrollo del encuentro, según la crónica difundida en distintos medios deportivos.

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El primer gol del delantero llegó al minuto 71 y fue una jugada memorable: luego de un centro enviado por Brian Rodríguez, Borja ejecutó una chilena que tomó por sorpresa al arquero rival, Raúl Rangel. Este tanto no solo desató el júbilo en las graderías del Azteca, sino que también se volvió viral en redes sociales y fue ampliamente destacado por cuentas especializadas y medios de comunicación, al punto que ya algunos comienzan a considerarlo como candidato potencial al Premio Puskás, galardón que otorga la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) al mejor gol del año. Sin embargo, cualquier posibilidad de nominación dependerá del proceso de selección oficial, de acuerdo con lo que se comenta en plataformas como TUDN y ESPN México.

Lejos de conformarse con un solo gol, Borja amplió su cuenta apenas tres minutos después. Tras una asistencia precisa de Henry Martín, el colombiano anotó el tanto que selló el 2-2 definitivo, convirtiendo el partido en un espectáculo y asegurando su protagonismo en los titulares deportivos de México.

La actuación del delantero no solamente fue relevante por los goles, sino también por el gesto que tuvo después del empate. Borja celebró de manera efusiva, acercándose al arquero rival. Este momento fue interpretado por varios aficionados como una forma de referencia directa a los goles marcados, lo que sumó un elemento de polémica a la actuación del colombiano.

Después del compromiso, Borja explicó que, en la acción de su primer gol, simplemente buscó resolver una jugada compleja al balón llegar alto. Señaló: "No la vi. Cuando venía arriba dije: no tengo otra, tengo que intentar hacerla", en declaraciones post partido. Además, se resalta que Borja ya suma tres goles en sus dos primeros partidos con América, tras haber marcado en su debut frente a Cruz Azul, consolidando así un inicio sobresaliente en la Liga MX y generando comentarios positivos en cuentas reconocidas como Diario Olé y Juezcentral.

¿Por qué el gol de chilena de Miguel Borja fue comparado con un candidato al Premio Puskás?

El primer gol de Borja captó la atención por su espectacularidad y técnica, al realizar una chilena que sorprendió al portero de Chivas. Medios y cuentas especializadas, como TUDN y ESPN México, mencionaron que la jugada podría merecer ser considerada para el Premio Puskás de la FIFA, el cual reconoce anualmente el mejor gol del mundo por su belleza y dificultad.

¿Cómo ha sido el inicio de Miguel Borja en América y la Liga MX?

De acuerdo con la información consignada, Borja ha comenzado de manera sobresaliente su trayectoria en América y la Liga MX, anotando tres goles en sus dos primeros partidos, incluyendo actuaciones determinantes en el Clásico Nacional y en su debut frente a Cruz Azul, resultado que ha generado numerosos comentarios positivos en la prensa deportiva mexicana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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