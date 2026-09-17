Por: Noticiero 90 minutos

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La selección Colombia femenina sub-20 está a las puertas de uno de los partidos más importantes de su historia reciente: el enfrentamiento contra Nigeria en los cuartos de final de la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) Polonia 2026. Este compromiso, que se jugará el domingo 20 de septiembre, representa una vitrina mundial para el talento joven del país y pone bajo la lupa el trabajo realizado hasta ahora por el cuerpo técnico, liderado por Carlos Paniagua. De acuerdo con la información oficial, el duelo se llevará a cabo en el Stadion Miejski ŁKS de Łódź a partir de las 8:00 a. m., hora colombiana, prometiendo emociones tanto para los aficionados del fútbol femenino como para quienes siguen de cerca el progreso de las selecciones juveniles.

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El camino de la 'tricolor' hasta esta instancia ha requerido resiliencia y adaptación ante adversidades. Según reportes en redes sociales de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), Colombia inició la fase de grupos con una destacada victoria 3-1 sobre Costa Rica, que llenó de optimismo a la delegación y a sus seguidores. Sin embargo, un empate sin goles frente a Portugal y una derrota por 3-0 ante Corea del Norte pusieron a prueba el temple de las jugadoras y generaron ciertas dudas de cara a la siguiente ronda. En octavos de final, frente a la anfitriona Polonia, el equipo recuperó su orden defensivo y consiguió clasificar de manera agónica gracias a un autogol en el minuto 88, lo cual desató celebraciones entre los aficionados, como documentaron en las plataformas oficiales de la selección.

Por el lado de Nigeria, el cuadro africano llega a este cruce como un rival de alto nivel, conocido por su exigencia física, velocidad y potencia en el campo. Las 'Super Águilas' superaron de manera categórica a Inglaterra en octavos de final, imponiéndose con un marcador de 3-0 y reafirmando sus credenciales como aspirantes al título del torneo. Este choque representa un reto táctico para Colombia, obligando a las dirigidas por Paniagua a mantener concentración defensiva y buscar sus mejores herramientas para desequilibrar en ofensiva.

La expectativa es alta y el fútbol femenino colombiano se encuentra ante una oportunidad clave de seguir haciendo historia en el ámbito internacional.

¿Cuándo y dónde juega la selección Colombia femenina sub-20 contra Nigeria en cuartos de final?

El partido entre la selección Colombia femenina sub-20 y su similar de Nigeria, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA Polonia 2026, se disputará el domingo 20 de septiembre en el Stadion Miejski ŁKS de la ciudad de Łódź a las 8:00 a. m., hora colombiana.

¿Cómo llegó la selección Colombia femenina sub-20 a los cuartos de final del Mundial?

Colombia avanzó a los cuartos de final tras superar la fase de grupos con una victoria ante Costa Rica, un empate sin goles frente a Portugal y una derrota contra Corea del Norte. En octavos de final, clasificó de manera agónica gracias a un autogol de Polonia en los minutos finales, asegurando así su lugar entre las ocho mejores selecciones del torneo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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