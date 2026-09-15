Por: ENCAJAGAMER | Pulzo.com

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La música y el fútbol siempre han ido de la mano. Y para los amantes de esta franquicia, escuchar la primera canción al iniciar el menú es casi un ritual. Electronic Arts acaba de revelar la banda sonora oficial de EA SPORTS FC 27 y las noticias para Colombia son inmejorables.

(Vea también: Nintendo Switch 2 muestra sus cartas: Metroid, Kirby y Final Fantasy lideran los próximos lanzamientos)

Talento colombiano y latino en el radar global

La playlist de este año, que celebra más de dos décadas de descubrimientos musicales en la franquicia, cuenta con una monumental selección de 120 canciones provenientes de 36 naciones. Y para sorpresa y orgullo nuestro, la cuota colombiana dice presente con la agrupación Monsieur Periné, quienes pondrán a vibrar los estadios virtuales con su contagioso tema ‘Aguarachate’.

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No estarán solos representando a la región. El soundtrack exclusivo de Spotify viene fuertemente cargado de sabor latino, sumando a estrellas como Milo J, Nathy Peluso, Amigo de Artistas y Joaquín Coronel, quienes compartirán escenario digital con gigantes internacionales de la talla de The Strokes, Interpol y Chase & Status.

La música se vive en ‘The Grounds’

Este año la experiencia inmersiva no se quedará solo en los menús. En FC 27, la música tomará un rol protagónico en The Grounds, el nuevo espacio social compartido. Cada uno de sus tres distritos —Parkside, Montclair y Zeiza (inspirados en la cultura futbolística de Inglaterra, Francia y Argentina)— tendrá su propia identidad musical curada para sumergir a los jugadores en la atmósfera urbana y callejera.

Incluso los nostálgicos tendrán su espacio, ya que EA está permitiendo a la comunidad votar en FC Mobile para traer de regreso canciones legendarias de entregas anteriores.

Fechas clave y lanzamiento

Mientras la lista completa de artistas emergentes y consagrados ya se puede disfrutar en Spotify para calentar los oídos, el juego prepara su pitazo inicial en consolas:

Acceso anticipado: A partir del 18 de septiembre de 2026 (para quienes adquieran las ediciones Ultimate y Ultimate Plus).

Lanzamiento mundial: 25 de septiembre de 2026.

Plataformas confirmadas: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch y la esperada Nintendo Switch 2.

Con esta robusta alineación musical y tecnológica, la nueva temporada está a la vuelta de la esquina.

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