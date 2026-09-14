Por: El Espectador

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Star Wars: Zero Company es un videojuego de estrategia por turnos desarrollado y lanzado el 27 de agosto de 2026 por Electronic Arts, una de las compañías más reconocidas en la industria del entretenimiento digital. Disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, el juego invita a los jugadores a sumergirse en el vasto mundo creado por George Lucas, franquicia que ha cautivado a seguidores durante casi cincuenta años.

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De acuerdo con la experiencia reseñada por El Espectador, se probó Star Wars: Zero Company específicamente en una consola Xbox Series S, lo que permite afirmar que, aunque a nivel gráfico quizá hubiera margen de mejora, la calidad y fluidez del juego se mantuvieron estables durante toda la prueba.

Sin embargo, desde esta percepción editorial, el principal aspecto que generó dudas fue la elección del género: al tratarse de una propiedad intelectual (IP, sigla de ‘intellectual property’) tan poderosa como Star Wars, existía la expectativa de que la entrega adoptara dinámicas de acción, como el popular género de disparos. La estrategia por turnos, modalidad en la que los jugadores alternan sus acciones con el rival en vez de actuar en tiempo real, resultó menos divertida para quienes esperaban una experiencia más adrenalínica. En opinión de la fuente, este tipo de dinámicas suelen funcionar mejor en franquicias con menos riqueza narrativa o limitaciones técnicas, aunque reconocen que la preferencia de género depende del gusto de cada jugador.

Pese a esa crítica, uno de los atributos mejor valorados fue la personalización. Desde el comienzo, permite a quien juega escoger el personaje base, adaptar su apariencia y seleccionar entre distintas voces, un nivel de customización poco habitual en títulos grandes. Además, destaca el respeto por la escenografía y la fidelidad con la que el videojuego representa el universo original, lo cual seguramente gustará a los aficionados más comprometidos con Star Wars.

Otro gran punto a favor es la banda sonora, considerado por El Espectador como uno de los elementos más logrados. Electronic Arts atinó al recrear la atmósfera característica de las películas en el entorno del juego, elemento que se mantuvo atractivo aún para quienes no se identifican como fanáticos fervientes de la saga.

En lo números, Star Wars: Zero Company alcanza calificaciones destacables (84-85/100 en Metacritic), lo que evidenciaría un producto de alta calidad. No obstante, la percepción compartida es que se pudo haber explotado más el potencial, en particular a través de otras mecánicas de juego. Por esto, la editorial concluye que, aunque será un producto exitoso entre seguidores leales y bajo el respaldo de Electronic Arts, no logrará sobresalir como uno de los lanzamientos más importantes del año.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la principal crítica al sistema de juego de Star Wars: Zero Company?

La principal crítica al sistema de juego de Star Wars: Zero Company, según El Espectador, radica en la elección del género de estrategia por turnos. Se esperaba una propuesta con más acción, apropiada para una franquicia tan rica en narrativa y posibilidades técnicas como Star Wars. La dinámica de actuar y defenderse por turnos resultó menos emocionante, lo que llevó a pensar que el potencial de la propiedad intelectual no fue completamente aprovechado.

¿Qué aspectos positivos destacaron las reseñas sobre Star Wars: Zero Company?

Entre los aspectos positivos resaltados, destaca el alto nivel de personalización de personajes y la fidelidad con la que se adapta el universo cinematográfico original. Además, la banda sonora fue catalogada como uno de los puntos más destacados gracias a la ambientación que recrea la atmósfera de las películas. Estos elementos, según El Espectador, hacen que el juego sea especialmente apreciado por los seguidores más apasionados de Star Wars.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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