Por: Social Geek

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Nintendo ha anunciado una serie de iniciativas especiales para conmemorar el 40 aniversario de 'The Legend of Zelda', una de las franquicias más emblemáticas en la historia de los videojuegos. En un Nintendo Direct dedicado, la compañía japonesa reveló que el clásico The Legend of Zelda: Ocarina of Time será reeditado para Nintendo Switch 2, con su lanzamiento programado para el 5 de noviembre. Sin embargo, esta reedición no será una simple actualización: de acuerdo con la información compartida por Nintendo, presentará gráficos renovados, música orquestada a lo largo de toda la partida, tiempos de carga optimizados y controles modernizados, así como una cámara y movimientos reajustados para sacar partido de la nueva consola.

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Un cambio significativo es la integración de escenas con voz completa y diálogos ampliados para los personajes, lo que da mayor profundidad a los encuentros de Link a lo largo de su travesía por Hyrule. Además, los escenarios ofrecen ahora mayor libertad de movimiento y el ciclo de día y noche permanece activo sin importar la ubicación del jugador, aportando vida y dinamismo al entorno.

Dentro de las novedades técnicas, Nintendo incluyó una función llamada Threads of Time, que facilita el seguimiento de la historia y el próximo objetivo del jugador, ideal para quienes retoman el juego después de pausas largas. A esto se suma un tapiz visual que se completa con el avance, similar a un diario gráfico de la aventura. La ocarina, instrumento central dentro del juego, será más interactiva; incluso habrá modelos físicos y versiones electrónicas que se lanzarán durante el año, así como empaques especiales para la versión física del juego.

La celebración se extiende al ámbito móvil mediante ZELDA NOTES, una función dentro de la aplicación de Nintendo Switch. Aquí, los usuarios pueden consultar registros de actividades, revisar estadísticas o interactuar con la ocarina virtual, además de participar en quizzes diarios con más de 2.000 preguntas sobre la saga. Nintendo también lanzará una edición especial de la consola, amiibos conmemorativos y, como parte culminante, la película en acción real 'The Legend of Zelda', cuya salida en cines de todo el mundo está programada para el 30 de abril de 2027 en colaboración con Arad Productions y Sony Pictures Entertainment.

Estas iniciativas, según la compañía, buscan conectar a veteranos y nuevos fanáticos, ampliando el legado de una franquicia que ha trascendido generaciones y sigue reinventándose después de cuatro décadas de historia.

¿Cuáles son las novedades de The Legend of Zelda: Ocarina of Time en Nintendo Switch 2?

La versión de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2 incluye gráficos completamente renovados, música orquestada, controles y cámara actualizados, así como diálogos con voz completa. Además, integra funciones como Threads of Time para mejorar la experiencia del jugador y un diario visual de avances, junto a nuevas maneras de interactuar con la ocarina tanto en el juego como con accesorios físicos.

¿Cuándo se estrenará la película de The Legend of Zelda y qué se sabe de su producción?

La película live-action de 'The Legend of Zelda' está programada para estrenarse en cines de todo el mundo el 30 de abril de 2027. Será un proyecto conjunto entre Nintendo, Arad Productions y Sony Pictures Entertainment. Aunque aún no se han revelado detalles sobre el elenco, se sabe que contará una historia original inspirada en el universo construido durante 40 años por la franquicia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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