Apple celebrará este 9 de septiembre su esperado encuentro tecnológico global, escenario donde revelará formalmente el nuevo iPhone 18 Pro ante millones de espectadores.

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La compañía estadounidense causó enorme expectativa alrededor del denominado Apple Event 2026. Crece el interés sobre la posible presentación de su primer teléfono plegable.

El sitio web oficial exhibe un mensaje institucional: “Sorpresas listas para brillar: mira el evento especial de Apple el 9 de septiembre”.

Para el público en Colombia, la transmisión oficial comenzará exactamente a las 12:00 del mediodía, según los datos suministrados por la firma tecnológica.

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Los usuarios podrán seguir el lanzamiento de manera gratuita accediendo a la plataforma apple.com o mediante la aplicación digital Apple TV.

Esta exhibición representa la primera en 15 años sin la dirección presencial de Tim Cook, quien el pasado primero de septiembre asumió como presidente ejecutivo.

Los analistas del sector especulan que el modelo plegable superará los 2.000 dólares, manteniendo una disponibilidad inicial sumamente restringida en las tiendas.

Respecto a la gama estándar, la firma exhibirá los iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, dispositivos dotados con el novedoso procesador A20.

El catálogo de accesorios también registrará evoluciones importantes. El periodista de Bloomberg Mark Gurman anticipó la llegada del Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4.

Ambos relojes inteligentes integrarán mejoras operativas internas junto a herramientas actualizadas para el monitoreo de la salud física de los usuarios.

En el segmento de sonido, un video filtrado expuso unos AirPods integrados con cámaras y sensores visuales para alimentar a Siri con datos del entorno.

Sin embargo, Gurman precisó que estos auriculares avanzados podrían posponer su comercialización oficial hasta el año 2027.

Adicionalmente, la marca proyecta fortalecer el ecosistema del hogar inteligente mediante un dispositivo de control doméstico provisto con pantalla de 7 pulgadas.

Este centro de mando operará sobre una base parecida al HomePod Mini, combinando reconocimiento facial con una versión evolucionada del asistente Siri.

Por último, el cronograma habitual de ventas experimentará un cambio histórico durante la presente temporada de lanzamientos institucionales.

Tradicionalmente, la multinacional habilita la fase de reservas el viernes posterior a la conferencia de prensa.

No obstante, debido a que dicha fecha coincide con el aniversario 25 de los atentados del 11 de septiembre, la empresa ajustará su agenda.

Gurman calcula que las reservas iniciarán el sábado 12 de septiembre, despachando las unidades a los puntos de venta el viernes 18 de septiembre.

¿Cuánto vale el iPhone 18?

El costo comercial del iPhone 18 variaría según el modelo seleccionado, la capacidad de almacenamiento interno y las especificaciones tecnológicas avanzadas de cada versión.

La versión base del dispositivo mantiene un precio inicial sugerido de 799 dólares para la configuración estándar de entrada en el mercado internacional.

Por su parte, la variante iPhone 18 Plus alcanza un valor de salida comercial fijado en 899 dólares para los consumidores globales.

Los modelos de alta gama presentan costos superiores debido al rendimiento de sus componentes internos y los acabados en materiales de primera calidad.

El iPhone 18 Pro inicia su comercialización desde los 999 dólares en sus opciones básicas de almacenamiento para el usuario final.

Asimismo, la edición iPhone 18 Pro Max se posiciona en el catálogo oficial con un costo inicial de 1.199 dólares en distribuidores autorizados.

La gran novedad de la marca, el modelo plegable de pantalla flexible, supera la barrera de los 2.000 dólares debido a su ingeniería innovadora.

Los precios finales en los diferentes países latinoamericanos sufren incrementos graduales por la aplicación de impuestos locales, aranceles de importación y tasas de cambio.

Las tiendas oficiales de la compañía y los operadores telefónicos autorizados ofrecen planes de financiamiento mensual para facilitar la adquisición de estos equipos.

La corporación tecnológica mantiene estas cifras competitivas dentro del segmento de telefonía móvil de gama alta para disputar el liderazgo frente a sus competidores.

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