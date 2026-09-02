Por: Noticiero 90 minutos

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Apple se prepara para renovar su emblemática línea de teléfonos con el esperado evento programado para el 9 de septiembre de 2026, donde presentaría sus nuevos lanzamientos. De acuerdo con 90 Minutos, este año la compañía tendría una estrategia distinta que cambiaría el esquema acostumbrado: primero llegarían los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, mientras que el iPhone 18 tradicional, así como otros modelos de la gama, quedarían pendientes para una segunda etapa prevista para 2027. Esta alteración en los tiempos de lanzamiento marcaría un antes y un después respecto a los anuncios tradicionales, en los que todos los dispositivos principales de la misma generación eran revelados conjuntamente en septiembre.

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Las expectativas alrededor de este evento se acrecientan no solo por la presentación de los modelos Pro, sino también porque podría ser el escenario donde Apple muestre por primera vez al público su tan rumorado teléfono plegable. El supuesto dispositivo habría sido objeto de filtraciones y especulaciones durante varios meses, y aunque su nombre no está oficialmente confirmado, las opciones mencionadas incluyen iPhone Fold o iPhone Ultra. La compañía, hasta ahora, no ha divulgado detalles concretos sobre su posible diseño ni las características técnicas que tendría.

En cuanto a las innovaciones del iPhone 18 Pro, las filtraciones citadas por el portal apuntan a la incorporación del procesador A20 Pro, lo que implicaría mejoras de rendimiento y eficiencia. Además, se esperan importantes avances en la cámara –como una potencial apertura variable– y en el sistema Face ID, el cual podría integrar sus componentes bajo la pantalla. Otro cambio relevante que se especula es la reducción de la Dynamic Island, la franja en la parte superior de la pantalla que agrupa indicadores y cámaras, buscando un diseño más integrado.

Aunque la lista oficial de especificaciones técnicas sigue pendiente de confirmación por parte de Apple, los focos están puestos en la presentación, que develará no solo los detalles técnicos sino también los precios y fechas de disponibilidad. Así, toda la atención tecnológica internacional gira hacia el evento de septiembre, en espera de las novedades que definirán la próxima etapa para los teléfonos insignia de la marca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo será la presentación oficial del iPhone 18 Pro y qué cambios habrá en la estrategia de Apple?

La presentación oficial de la nueva generación de iPhone está prevista para el 9 de septiembre de 2026, según 90 Minutos. Este año, Apple modificaría su estrategia habitual al lanzar primero los modelos iPhone 18 Pro y Pro Max, dejando al iPhone 18 tradicional y otros dispositivos para una etapa posterior, programada para 2027.

¿Qué novedades técnicas se esperan en el iPhone 18 Pro según los reportes recientes?

De acuerdo con las filtraciones citadas por 90 Minutos, el iPhone 18 Pro incorporaría el procesador A20 Pro, mejoras en eficiencia y rendimiento, un sistema Face ID renovado posiblemente integrado bajo la pantalla y una Dynamic Island más pequeña. También se menciona una posible cámara con apertura variable, aunque esta característica aún no ha sido confirmada oficialmente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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