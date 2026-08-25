Apple se prepara para lanzar iOS 27, la próxima gran actualización de ‘software’ para iPhone, que se espera para mediados de septiembre de este año. El sistema operativo fue presentado oficialmente el pasado 8 de junio durante la conferencia WWDC (Worldwide Developers Conference).

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Desde entonces, ha pasado por varias fases de pruebas: la primera beta para desarrolladores se liberó el mismo día del anuncio, la beta pública llegó en julio y, a fecha de finales de agosto, ya se encuentra disponible la beta 7.

Según el patrón habitual de la compañía, la versión estable y definitiva suele llegar en la segunda semana de septiembre, coincidiendo con el evento de presentación de los nuevos iPhone. Apple ha confirmado que iOS 27 llegará como actualización gratuita.

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La actualización se enfoca especialmente en mejoras de rendimiento, refinamientos del diseño y una renovación importante de Siri. Entre las cifras destacadas por Apple, las aplicaciones se abren hasta un 30 % más rápido, las fotos nuevas aparecen en la biblioteca de Fotos hasta un 70 % más rápido y las transferencias por AirDrop son hasta un 80 % más rápidas.

También se han optimizado las transiciones entre redes Wi-Fi y datos celulares para que sean más fluidas, y se ha mejorado el programador de CPU, lo que beneficia incluso a modelos más antiguos.

En el apartado visual, iOS 27 refina el lenguaje de diseño ‘Liquid Glass’ introducido el año anterior. Ahora incluye un control deslizante que permite ajustar la transparencia de la interfaz, desde un efecto casi transparente hasta uno más tintado y opaco. Apple afirma que esto mejora la legibilidad, el contraste y la uniformidad de las refracciones, además de hacer que los iconos se vean más nítidos.

iOS 27 Beta 7 is out now! pic.twitter.com/iOzKzFeyCn — Beta Profiles (@BetaProfiles) August 24, 2026

La gran apuesta es Siri AI, una versión reconstruida del asistente impulsada por la siguiente generación de Apple Intelligence. Según Apple, permite conversaciones más naturales, entiende el contexto personal del usuario (mensajes, correos, fotos y lo que aparece en pantalla) y puede realizar acciones a través de diferentes aplicaciones.

Incluye una aplicación dedicada de Siri que guarda el historial de conversaciones y se sincroniza con iCloud. Siri AI llegará inicialmente en inglés más adelante este año. También se añade un modo Siri en la cámara para búsquedas visuales directamente desde el visor.

En Fotos llegan herramientas de edición impulsadas por inteligencia artificial, como ‘Spatial Reframing’ (que permite cambiar el encuadre o perspectiva de una foto después de tomarla), una versión mejorada de ‘Clean Up’ para eliminar objetos no deseados y la herramienta ‘Extend’ para ampliar los bordes de las imágenes.

‘Image Playground ‘también se actualiza con opciones de generación de imágenes más flexibles, incluyendo estilos fotorrealistas.

En iOS 27 beta 7 ahora puedes personalizar la hora en miniatura justo al lado de la fecha en la pantalla de bloqueo. Un detalle pequeño, pero que hace la vista mucho más limpia. pic.twitter.com/IRyTrKGu3J — José Huaipatin Velasco (@josehuaipatin) August 25, 2026

Otras mejoras incluyen nuevas funciones de seguridad infantil para ayudar a los padres a proteger a los menores, un ‘ranking’ más inteligente en la búsqueda de Mail, mejoras en Mapas (como Flyover mejorado con IA), opciones adicionales en ‘Wallet’ y ‘Find My’, y avances en accesibilidad, como descripciones de imágenes más ricas en ‘VoiceOver’ y subtítulos automáticos sincronizados para vídeos.

iOS 27 mantiene la misma compatibilidad que iOS 26: funciona en iPhone 11 y modelos posteriores, incluyendo el iPhone SE de segunda generación en adelante. Algunas funciones avanzadas de Apple Intelligence y Siri AI requieren modelos más recientes (a partir de iPhone 15 Pro).

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