Por: Social Geek

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OpenAI anunció recientemente el lanzamiento de ChatGPT for Teens, una experiencia adaptada para adolescentes entre 13 y 17 años. Según la información proporcionada por la compañía, no se trata de un modelo novedoso, sino de la misma herramienta conocida, ajustada para priorizar la seguridad y el acompañamiento responsable. De acuerdo con OpenAI, esta versión introduce protecciones que surgen gracias a investigaciones en seguridad y el análisis de expertos, buscando abordar riesgos concretos a los que pueden enfrentarse los menores de edad. Estas características ya se están desplegando a nivel mundial, tanto en la modalidad gratuita como en la versión de pago, aunque algunas funciones pueden variar según el país.

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El modo especial de ChatGPT for Teens se activa cuando el sistema detecta que el usuario está dentro del rango de edad permitido o por estimaciones basadas en datos de la cuenta, señales de comportamiento y sistemas de predicción por edad. OpenAI aclara que, en caso de error en la identificación de la edad, existe la posibilidad de realizar una verificación para corregirlo. Igualmente, la compañía enfatiza que la edad mínima para acceder a ChatGPT sigue siendo de 13 años o la que corresponda según la jurisdicción local.

Uno de los aspectos más importantes de esta modalidad es la implementación de filtros adicionales, que restringen contenidos delicados tales como autolesiones, suicidio, trastornos alimentarios, violencia, actividades peligrosas, contenido sexual explícito, imágenes gráficas y productos o servicios restringidos por edad. Así lo informa OpenAI y destaca que las normas del chat prohíben fomentar dependencia emocional, usar lenguaje romántico o sexualizado, o simular tener emociones o una relación afectiva con el usuario adolescente. Este enfoque pretende evitar que los jóvenes reemplacen sus vínculos sociales reales por una relación artificial con el chatbot, incentivando relaciones saludables con familiares y profesionales externos.

En cuanto al acompañamiento familiar, OpenAI permite que padres o tutores vinculen sus cuentas para establecer horarios de uso, programar bloques de estudio, modificar configuraciones generales y recibir alertas en situaciones de alto riesgo. Sin embargo, las medidas de control parental protegen la privacidad adolescente, ya que no ofrecen acceso total a las conversaciones. Solo se comparte la información indispensable ante una amenaza seria.

Respecto a los temas de salud, OpenAI advierte que ChatGPT for Teens no reemplaza a médicos, psicólogos ni otros profesionales. Su función es aclarar términos o preparar consultas médicas, pero no está diseñado para diagnósticos ni tratamientos. Frente a problemas graves, siempre se debe consultar con adultos responsables o especialistas reales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales protecciones de ChatGPT for Teens para adolescentes?

La herramienta activa filtros predeterminados que restringen contenido sobre autolesiones, suicidio, trastornos alimentarios, violencia, actividades peligrosas, contenido sexual explícito, imágenes gráficas y productos restringidos por edad. Además, las normas del chat desaconsejan cualquier tipo de vínculo emocional o lenguaje sexualizado, buscando que el adolescente conserve relaciones sociales y apoyo en personas reales, de acuerdo con lo explicado por OpenAI.

¿Por qué ChatGPT for Teens no puede sustituir la orientación de un profesional de salud?

Según OpenAI, aunque ChatGPT for Teens puede ayudar a entender conceptos básicos o preparar preguntas para una consulta, nunca debe ser considerado un reemplazo de médicos, psicólogos ni servicios de emergencia. Las respuestas de inteligencia artificial pueden ser incompletas o equivocadas, y no consideran antecedentes médicos, por lo cual, ante síntomas graves o riesgos, lo correcto es buscar ayuda profesional y humana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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