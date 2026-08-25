Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima es el resultado de una compleja y sofisticada labor científica, donde convergen tecnología, matemáticas y observación permanente. Contrario a lo que muchos piensan, predecir el estado del tiempo no es una simple especulación, sino el fruto de un riguroso proceso que busca entender el comportamiento caótico de la atmósfera terrestre. Según las explicaciones del portal 90minutos.co, la observación inicial implica la recopilación, en tiempo real, de millones de datos sobre temperatura, presión atmosférica, humedad y vientos a través de todo el planeta. Esta información se obtiene con una extensa red de recursos: estaciones meteorológicas ubicadas en tierra, boyas marítimas, vuelos comerciales que atraviesan distintas capas atmosféricas y globos sonda que alcanzan alturas considerables hasta la estratosfera. Adicionalmente, la mirada satelital desde el espacio ofrece imágenes constantes de formaciones nubosas, mientras que los radares en suelo monitorean el avance y desarrollo de precipitaciones.

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La utilidad de esta vasta recopilación de información se concreta al ser enviada a centros especializados, los cuales cuentan con supercomputadoras capaces de procesar enormes volúmenes de datos. De acuerdo con la información proporcionada, estos centros aplican modelos numéricos de predicción, que son programas informáticos fundamentados en las leyes físicas —incluyendo la termodinámica, ciencia que estudia las relaciones entre calor y otras formas de energía— para simular posibles movimientos y cambios de las masas de aire a futuro. Al dividir la atmósfera en una especie de cuadrícula tridimensional, estos modelos calculan los eventos climáticos casi minuto a minuto para ofrecer el pronóstico más preciso posible.

En el caso particular de Cali, basado en el informe de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), la información oficial para este martes detalla que se espera un cielo parcialmente cubierto durante el día, con tiempo mayormente seco. Sin embargo, para la noche se anticipan lluvias aisladas de baja a moderada intensidad, con mayor incidencia en los Farallones, cadena montañosa ubicada al oeste de la ciudad. Según la CVC, la entrada de humedad desde el suroccidente del país aumenta la inestabilidad atmosférica, manteniendo un potencial medio de lluvias para la fecha y medio-bajo para la jornada siguiente. Así, cada pronóstico representa la culminación de una cadena científica y tecnológica, crucial para la toma de decisiones cotidianas y la prevención de riesgos.

¿Cómo funcionan los modelos numéricos de predicción del clima?

Los modelos numéricos de predicción son sistemas informáticos que utilizan ecuaciones derivadas de las leyes de la física y la termodinámica para representar y simular el comportamiento de la atmósfera. Estos modelos dividen el espacio en una gran cuadrícula tridimensional, calculando continuamente los posibles cambios minuto a minuto y permitiendo anticipar fenómenos meteorológicos en distintas regiones.

¿Por qué la recolección masiva de datos es importante para el pronóstico meteorológico?

La recolección masiva y global de datos es vital porque proporciona la base objetiva sobre la que se construyen los modelos de predicción. Sin información detallada sobre las condiciones atmosféricas en diferentes zonas y niveles, sería imposible simular y prever con precisión el desarrollo del clima, lo que haría menos confiables los pronósticos diarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.