Por: Noticiero 90 minutos

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De acuerdo con la información difundida por Empresas Municipales de Cali (Emcali), diversos barrios de la ciudad enfrentarán interrupciones temporales en la prestación de los servicios de acueducto y energía este martes, como consecuencia de los trabajos de reparación y mantenimiento que se llevarán a cabo en la infraestructura de estas redes. Según Emcali, la recomendación principal para los habitantes de las zonas afectadas es abastecerse con suficiente agua para cubrir las necesidades básicas de alimentación y aseo durante el tiempo que duren los ajustes técnicos en los servicios públicos.

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Entre los sectores de Cali que tendrán cortes programados de agua se encuentran, según el boletín de Emcali, el barrio Siloé, específicamente en la calle 8 Oeste # 44-08 y la calle 6 Oeste # 46-38. Así mismo, se adelantarán trabajos especiales en varios puntos de la ciudad: en Ciudad Modelo, en la carrera 41 B con 31 A, se realizará el cambio de una válvula en la unidad deportiva; en Siloé, sector La Playita, calle 13 Oeste con 52, se procederá a la reparación de una instalación dañada; y en Ciudad Capri, en la calle 10 Bis con carrera 72, se atenderá una zona afectada por un movimiento telúrico reciente.

Otros barrios que serán objeto de intervenciones técnicas son Las Ceibas, donde en la carrera 8 con calle 62 se continuará con la reparación de una tubería de gran diámetro, un trabajo crucial que busca restablecer el flujo de agua normal en ese sector. En Los Libertadores, carrera 21 A con calle 2 A Oeste, también se efectuarán trabajos de mantenimiento, al igual que en Nueva Floresta, en la calle 70 con carrera 24 B, donde grupos operativos trabajan en la reparación de otra tubería de mayor tamaño. Finalmente, en Santa Mónica Residencial, en la calle 29 con avenida 6 A, también se realizarán ajustes en la red.

De acuerdo con la información proporcionada por Emcali y replicada por el noticiero 90 Minutos, estas intervenciones forman parte de los esfuerzos de mantenimiento necesarios para garantizar la continuidad y calidad del suministro de agua y energía en Cali. Dada la posibilidad de interrupciones temporales, el llamado a la comunidad es a tomar las previsiones del caso para mitigar los efectos de los trabajos programados en los servicios públicos.

¿Cuáles son los barrios de Cali que estarán sin agua este martes, según Emcali?

De acuerdo con Emcali, los barrios Siloé, Ciudad Modelo, Siloé sector La Playita, Ciudad Capri, Las Ceibas, Los Libertadores, Nueva Floresta y Santa Mónica Residencial tendrán interrupciones programadas en el servicio de agua debido a trabajos de reparación y mantenimiento en sus redes de acueducto.

¿Por qué se están haciendo estos trabajos de mantenimiento en Cali y qué recomienda Emcali a la comunidad?

Según la información entregada por Emcali, estos trabajos buscan reparar daños, cambiar válvulas y atender afectaciones por movimientos telúricos para asegurar el funcionamiento adecuado de las redes de agua y energía. La empresa recomienda a los residentes abastecerse de agua suficiente para cubrir necesidades básicas mientras se realizan los arreglos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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