Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

El Paso, uno de los cinco municipios que conforman el corredor minero del departamento del Cesar, enfrenta en 2026 una crisis sin precedentes en la prestación de los servicios públicos, a pesar de los significativos recursos provenientes de las regalías de la explotación de carbón. Según EL PILÓN, la situación ha llegado al extremo de obligar a sus habitantes a comprar agua incluso para realizar actividades básicas, como lavar los platos. El acceso al agua se ha convertido en un lujo y la comunidad depende de los carrotanques que llegan ocasionalmente desde otros municipios como El Copey y Valledupar.

Sigue a PULZO en Discover

A pesar de no contar con agua potable de manera regular, el sistema de acueducto de El Paso había permitido, hasta hace unos meses, cierto suministro diario en barrios y corregimientos. No obstante, todo cambió abruptamente a raíz de una cadena de daños en la infraestructura de extracción de agua. De acuerdo con Julio Iván Castrillo, gerente de la Empresa de Servicios Públicos de El Paso (Empaso), la emergencia comenzó con una conexión ilegal que sobrecargó y dañó una de las bombas principales. Posteriormente, aunque se intentó reparar el daño, el descenso del nivel de la fuente hídrica obligó a modificar el sistema de tuberías y, el 7 de agosto, un tubo de hierro colapsó: como consecuencia, la bomba cayó al fondo del pozo profundo. Castrillo relató que, tras 13 días de trabajo continuo, lograron rescatar la bomba y actualmente están en proceso de adquirir tubería nueva e iniciar los próximos pasos para restaurar el servicio, mientras intentan satisfacer la demanda enviando carrotanques a quienes lo requieren mediante las Juntas de Acción Comunal.

No obstante, la crisis técnica revela un problema financiero de fondo. De acuerdo con proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), El Paso tiene 47.130 habitantes en 2026, la mayoría en zonas rurales como La Loma, el segundo corregimiento más grande del país. Allí, la escasez es aún más grave. Aunque el costo del servicio es bajo (12.900 pesos mensuales), el gerente de Empaso sostiene que la empresa no recibe ingresos porque "nadie paga", lo que ha vuelto insostenible la operación y ha impedido cubrir gastos esenciales, como la factura de energía con la compañía Afinia.

La administración local busca soluciones a largo plazo mediante la reactivación de una planta de tratamiento de agua potable en la cabecera municipal y la implementación de paneles solares en pozos construidos hace años, pero nunca utilizados, en corregimientos como La Loma. Estas acciones buscan, a mediano plazo, aliviar la crítica situación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué El Paso, Cesar, no tiene agua potable a pesar de las regalías mineras?

La carencia de agua potable en El Paso, Cesar, obedece tanto a problemas técnicos en la infraestructura, incluido el colapso de bombas y tuberías, como a una grave crisis financiera de la empresa Empaso, derivada de la falta de pago por parte de los usuarios. Las regalías provenientes de la actividad minera no han sido suficientes para garantizar el funcionamiento continuo del acueducto ni la inversión en soluciones de fondo, según lo explicado por el propio gerente de la empresa en EL PILÓN.

¿Cuáles son las soluciones que propone la alcaldía de El Paso para la crisis del agua?

La administración municipal de El Paso está reactivando una planta de tratamiento de agua potable y planea poner en marcha pozos con energía solar en sectores rurales como La Loma. Estas medidas esperan mejorar el suministro y, finalmente, permitir que el municipio acceda a agua potable, una vez se supere la coyuntura técnica y financiera que afecta al servicio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.