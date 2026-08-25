Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La desaparición de Estefany Sofía Puentes Varón, una niña de 4 años en Santa Isabel, Tolima, ha mantenido en alerta a las autoridades y ha motivado la activación de mecanismos especiales de búsqueda, conforme lo reportan fuentes oficiales. Estefany fue vista por última vez el pasado 23 de julio, hecho que llevó a la activación de la Alerta Rosa y el mecanismo de búsqueda urgente, procedimientos que se emplean en Colombia para atender casos de niños extraviados y procurar su pronta localización, según se desprende de la información oficial suministrada.

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De acuerdo con la alcaldesa de Santa Isabel, Diana Magalí Caro, la denuncia sobre la desaparición fue radicada por la abuela de la niña, quien actualmente tiene la custodia legal de la menor. La situación ocurrió después de que la madre de Estefany, contando con un permiso temporal, sacara a la pequeña para compartir con ella. Sin embargo, pasada la hora convenida, la niña no regresó al hogar de su abuela, generando preocupación en la familia y desencadenando el procedimiento institucional de búsqueda.

La Comisaría de Familia fue la primera en poner en marcha los protocolos correspondientes, informando de inmediato al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Policía y otras autoridades responsables de la protección de menores. La alcaldesa enfatizó que, debido a la condición de la víctima como menor de edad, el caso se mantiene bajo reserva. Hasta el momento, las autoridades continúan en el proceso de búsqueda y verificación, ya que no existe información oficial sobre el paradero de Estefany ni sobre sus condiciones de bienestar.

Con el fin de facilitar su localización, las autoridades divulgaron una descripción detallada: Estefany Sofía mide cerca de 90 centímetros, posee contextura delgada, piel blanca, cabello castaño claro y ojos negros. El día de su desaparición vestía pantalón y chaqueta de jean azul, además de una blusa rosada. La búsqueda quedó registrada en el sistema SIRDEC con el número 2026D008578. Las autoridades, de acuerdo con la información oficial, invitan a la ciudadanía a brindar cualquier pista válida a la línea 123 o al número 302 691 3893, para así avanzar en la ubicación de la niña.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Alerta Rosa y cómo funciona en casos de desaparición de menores?

La Alerta Rosa es un mecanismo utilizado en Colombia para casos de desaparición de menores. Su función principal es agilizar la búsqueda y difusión de información sobre niñas, niños y adolescentes desaparecidos, movilizando a instituciones y ciudadanía para colaborar en su pronta localización.

¿Cómo pueden ayudar los ciudadanos en la búsqueda de Estefany Sofía Puentes Varón?

Quienes tengan cualquier tipo de información relevante sobre el paradero de Estefany Sofía Puentes Varón pueden comunicarse inmediatamente a la línea 123 o al 302 691 3893. Las autoridades insisten en la importancia de reportar cualquier pista, por pequeña que sea, para contribuir en las labores de búsqueda y ayudar al reencuentro familiar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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