En la mañana de este martes 25 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella anunció una nueva medida relacionada con el control de las cárceles del país y aseguró que su Gobierno busca impedir que personas privadas de la libertad continúen coordinando actividades delictivas desde los centros de reclusión.

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A través de su cuenta de X, el mandatario afirmó que, por orden directa suya, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) inició el traslado de 20 personas privadas de la libertad que permanecían recluidas en Barranquilla.

De acuerdo con su explicación, diez de ellas estaban detenidas en estaciones de Policía y las otras diez permanecían en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de Barranquilla.

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“Por orden mía directamente, el Inpec está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles”, escribió De la Espriella.

Según el presidente, los 20 internos serán llevados inicialmente a establecimientos penitenciarios de Bogotá. Posteriormente, durante los 15 días siguientes a su llegada a la capital, serán distribuidos en diferentes cárceles del país, de acuerdo con las determinaciones de seguridad que adopte el Inpec.

Por orden mía directamente, el INPEC está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles. Ordené el traslado a establecimientos penitenciarios de Bogotá de 20 personas privadas de la libertad que estaban recluidas en Barranquilla.… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 25, 2026

Entre las personas mencionadas por el mandatario aparecen Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias ‘Rodrigo’ o ‘El Gamo’, señalado de pertenecer a ‘Los Pepes’; Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias ‘El Lobo’ o ‘Comandante Gabino’, de ‘Los Costeños’; Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias ‘Caballo’, de ‘Los Costeños’; Adrián Hernán Guerrero Peña, alias ‘El Miquito’, también señalado de pertenecer a ‘Los Costeños’; Erick Fabián Molina Mendoza, señalado como integrante de ‘Los Pepes’, entre otros.

El anuncio se produce en medio de la política de seguridad del nuevo Gobierno, que ha planteado una postura de mayor control sobre las personas privadas de la libertad y sobre la posibilidad de que las estructuras criminales mantengan actividades ilícitas desde las cárceles.

Antes de llegar a la Presidencia, De la Espriella ya había planteado una transformación profunda del sistema penitenciario y había cuestionado que las cárceles pudieran convertirse en centros desde los cuales se ordenan actividades criminales.

De acuerdo con el mandatario, el traslado de los 20 internos se está desarrollando bajo “rigurosas, máximas y extremas medidas de seguridad”, con apoyo de la Fuerza Pública.

El objetivo, explicó, es reducir los riesgos de fugas, rescates o posibles atentados durante el operativo. Una vez estén en Bogotá, el Inpec tendrá la responsabilidad de determinar a qué establecimientos penitenciarios serán enviados posteriormente, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad de cada caso.

El tema del control de las comunicaciones y de las operaciones criminales desde las cárceles ha sido una preocupación recurrente de las autoridades colombianas. En años anteriores, la Policía ha documentado casos en los que estructuras dedicadas a la extorsión han utilizado comunicaciones desde centros penitenciarios para intimidar a comerciantes y coordinar actividades ilegales.

Los grupos mencionados por De la Espriella, ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, tienen además antecedentes recientes de confrontaciones y de actividades criminales en Barranquilla y el Atlántico. La Policía ha reportado operaciones contra integrantes de ambas estructuras por delitos como concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.

En su mensaje, el presidente resumió el propósito de la medida con una advertencia dirigida a quienes permanecen privados de la libertad: “La orden presidencial es clara: desde las cárceles no se extorsiona, no se amenaza ni se dirige el crimen”.

De la Espriella cerró su publicación con una frase que resume el enfoque que quiere darle a su política penitenciaria: “Las cárceles de Colombia las controla el Estado, no los delincuentes”.

Y añadió: “Se acabaron los privilegios y la alcahuetería con el crimen”.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.