Por: El Espectador

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La ciudad de Cartagena es el escenario de Andicom 2026, el congreso que durante tres días concentra la atención del sector tecnológico colombiano y global. El evento reúne a más de 6.200 participantes y destaca por la presencia de la Unión Europea, invitada como bloque con sus 27 Estados miembros, lo que ratifica la importancia estratégica de este espacio para la interlocución técnica y política entre regiones, según señaló Manuel Martínez Niño, director ejecutivo del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Cintel), en declaraciones recogidas por El Espectador.

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El congreso se enfoca en el paso de la inteligencia artificial, conocida por la sigla IA, del plano teórico a la práctica real, especialmente en cómo los agentes de IA se integran en la toma de decisiones empresariales y públicas, la gobernanza de datos y la regulación ética que debe acompañar este avance. Martínez enfatizó ante El Espectador que, hoy por hoy, la IA representa "una nueva revolución industrial" que afecta todos los procesos y abre una profunda brecha digital entre quienes logran asimilarla y quienes, por falta de infraestructura y formación, se ven rezagados.

El diagnóstico gremial muestra que, aunque en Colombia la adopción de IA creció del 34% al 42% en el último año y 130.000 organizaciones la incorporaron en sus operaciones –de acuerdo con un estudio de Amazon Web Services (AWS)– persisten profundas carencias en formación y adecuación técnica, sobre todo entre pequeñas y medianas empresas. El 64% de los encuestados por AWS reconoce a la IA como una prioridad estratégica, un fenómeno que, de acuerdo con Daniel Saldarriaga, gerente de AWS Colombia, marca "un punto de inflexión" en la cultura empresarial local.

Por su parte, Germán Borromei, gerente general de Oracle para Colombia y Ecuador, destacó que las verdaderas ventajas económicas y competitivas solo se lograrán si la IA se convierte en el centro transversal de las operaciones, más allá de soluciones puntuales. Este reto se suma a los desafíos futuros planteados por la computación cuántica, cuya inminente llegada, de acuerdo con Martínez Niño, obligará a redefinir los protocolos de seguridad de datos debido a su capacidad para quebrar sistemas tradicionales de encriptación.

Otro eje central del debate es el papel del Estado. Cintel insiste en la necesidad de mayor formación técnica para los legisladores y en la urgente actualización del marco normativo sobre plataformas digitales, inspirándose en modelos exitosos como el de la Unión Europea en protección de datos y control de monopolios. Además, se destacó la importancia de políticas públicas que vayan más allá de la infraestructura física, promoviendo subsidios a la demanda y competencias laborales que permitan una verdadera apropiación tecnológica en todo el país.

Finalmente, Martínez recordó el rezago del país en sistemas de monitoreo y alerta temprana para desastres, haciendo un llamado a la continuidad en la gestión institucional y a la adopción de las mejores prácticas internacionales en regulación y protección digital.

¿Cómo avanza la adopción de inteligencia artificial en las empresas colombianas?

Datos presentados por Amazon Web Services (AWS) en Andicom 2026 muestran que la adopción de inteligencia artificial en Colombia creció del 34% al 42% en solo un año, con 130.000 empresas incorporando la tecnología en sus operaciones. Sin embargo, la falta de formación y la escasa infraestructura aún dificultan su despliegue, especialmente en empresas medianas y pequeñas.

¿Por qué es relevante el debate sobre computación cuántica en Andicom?

El tema de la computación cuántica es clave porque, según Cintel, su llegada masiva antes de 2030 obligará a repensar los protocolos de seguridad de datos, ya que los criptosistemas actuales quedarían obsoletos. Esto exige a las empresas y al Estado prepararse para nuevos desafíos en la protección de información estratégica y confidencial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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