Por: EL PILON SA

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Marcela Baute Morales, abogada y especialista en Derecho Constitucional, fue oficialmente acreditada este martes como Señorita Cesar 2026-2027. La designación se formalizó durante una ceremonia liderada por la gobernadora de Cesar, Elvia Milena Sanjuán, acompañada por el secretario de Cultura, Manuel Rangel. Con la imposición de la banda, Baute asume la misión de representar al departamento en el Reinado Nacional de Belleza, que tendrá lugar en Cartagena.

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La elección de Marcela Baute, de 26 años y nacida en Valledupar, tuvo lugar el pasado 26 de julio, fecha en que fue seleccionada entre varias aspirantes durante el certamen departamental. Esta etapa inicial ya consolidó su recorrido, pero la ceremonia de esta semana marca el inicio formal de la fase de preparación rumbo al evento nacional, donde deberá destacarse entre representantes de todo el país.

Durante el acto, Baute reafirmó que su objetivo va mucho más allá de la competencia en aspectos físicos. Resaltó que como Señorita Cesar desea promover la riqueza cultural del departamento, con un énfasis especial en mostrar la diversidad étnica, la amplia gastronomía, la historia y el talento propio de los cesarenses. Según lo expresado por la propia Baute, su intención es que los colombianos conozcan facetas del Cesar que no se limitan únicamente al vallenato, género musical característico de la región, sino que incluso trascienden esa imagen tradicional.

Desde su enfoque profesional como abogada, Baute también manifestó su interés en liderar un proyecto social enfocado en mujeres privadas de la libertad. Este programa pretende ofrecer acompañamiento jurídico y capacitación en oficios, contribuyendo así a la reintegración social de estas mujeres una vez cumplan sus condenas. Este compromiso podría reforzar su propuesta ante los jurados y el público nacional, demostrando que su candidatura está nutrida de una visión integral que combina representación cultural y acción social.

Con estos propósitos claros, durante los próximos meses, Marcela Baute se dedicará a prepararse en diversas áreas para enfrentar el reto de representar al Cesar en Cartagena y dejar en alto el nombre de su tierra.

¿Quién es Marcela Baute Morales, Señorita Cesar 2026-2027?

Marcela Baute Morales es una joven abogada vallenata y especialista en Derecho Constitucional, acreditada como la representante del departamento del Cesar en el Reinado Nacional de Belleza. Su selección como Señorita Cesar 2026-2027 se formalizó en un acto encabezado por la gobernadora Elvia Milena Sanjuán, tras haber sido elegida durante el certamen departamental realizado el pasado 26 de julio.

¿Cuál es el proyecto social de la Señorita Cesar para el Reinado Nacional de Belleza?

Marcela Baute Morales ha planteado un proyecto social enfocado particularmente en mujeres privadas de la libertad. Su iniciativa busca ofrecer acompañamiento jurídico y capacitación en diversos oficios, como herramienta de apoyo para que estas mujeres puedan reincorporarse a la sociedad. La propuesta se inspira en su formación legal y su compromiso con las causas sociales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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