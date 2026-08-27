Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El Gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella ha anunciado la estructuración de una estrategia novedosa para restringir la influencia delictiva de ciertos presos de alta peligrosidad. Se trata del plan REMAS, cuyo eje central sería la reclusión de aproximadamente 40 internos en buques pertenecientes a la Armada Nacional, alejados a mar abierto. La medida buscaría impedir que estos cabecillas continúen dirigiendo actividades criminales desde el interior de los actuales centros penitenciarios, donde, según las autoridades, siguen coordinando delitos como extorsiones, homicidios y narcotráfico, valiéndose de las comunicaciones a las que todavía acceden.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con lo explicado por voceros oficiales citados en los reportes, el plan contempla que las embarcaciones se ubiquen frente a costas estratégicas como las de Cartagena y Buenaventura. Allí, los barcos funcionarían temporalmente como centros de reclusión de máxima seguridad, totalmente incomunicados de redes externas que puedan facilitar la coordinación de actos criminales. Esta iniciativa responde a propuestas de política penitenciaria defendidas por De la Espriella durante su campaña; en ese entonces, el mandatario expresó que en Colombia “no hay cárceles, hay universidades del crimen” y anunció como parte de su programa la construcción de diez megacárceles en zonas aisladas, sin posibilidad de acceso a señal telefónica.

El uso de embarcaciones de la Armada como solución carcelaria ya tiene un referente en Colombia: en 2007, bajo el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, alias Macaco fue temporalmente recluido en una fragata, mientras que alias Don Diego estuvo en una embarcación antes de ser extraditado a Estados Unidos. Sin embargo, según información oficial, la puesta en marcha del plan REMAS se encuentra en etapa de análisis. El proceso de adecuación de los buques requeriría entre dos y tres meses y debe solventar retos tanto logísticos como jurídicos, tales como las posibles objeciones de organizaciones defensoras de derechos de los internos. Entre las preocupaciones están el mantenimiento del arraigo familiar, el respeto al debido proceso y las garantías sobre la dignidad humana.

Hasta el momento, entre los nombres mencionados en reportes como posibles traslados figuran Digno Palomino y alias Negro Ober, aunque las autoridades no han hecho pública una lista definitiva de internos que serían trasladados a estas cárceles marítimas.

¿Cómo funcionaría el plan REMAS para cárceles en buques según el Gobierno de Abelardo de la Espriella?

El plan REMAS, impulsado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, consiste en adaptar buques de la Armada Nacional para recluir a internos de alta peligrosidad lejos de tierra firme. Según la estrategia, estas embarcaciones operarían frente a Cartagena y Buenaventura y, de modo temporal, impedirían todo tipo de comunicación entre los cabecillas y sus estructuras delincuenciales. De esta forma, se busca cortar la coordinación de delitos graves desde prisión.

¿Qué retos legales y de derechos humanos enfrenta la propuesta de cárceles en buques en Colombia?

La implementación de cárceles marítimas enfrenta críticas de organizaciones que defienden los derechos de los presos, preocupadas por el posible aislamiento, la afectación al arraigo familiar, el respeto al debido proceso y la protección de la dignidad humana. Además, el Gobierno ha reconocido que existen desafíos logísticos y jurídicos que deben superarse antes de que la propuesta avance, lo que podría retrasar la adecuación de las embarcaciones hasta por tres meses.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.