Por: EL PILON SA

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La empresa Afinia, perteneciente al Grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM), comunicó que este viernes 28 de agosto llevará a cabo una serie de trabajos técnicos programados en varios circuitos del departamento del Cesar y el municipio de Ariguaní, en el departamento del Magdalena. De acuerdo con el anuncio, estas intervenciones comprenden labores detalladas como la instalación de apoyos, mantenimiento de infraestructura eléctrica, reemplazo de estructuras, adecuación de la red de baja tensión y ajustes en los puntos de control. Estos trabajos tienen como propósito fortalecer y optimizar el servicio de energía eléctrica en las zonas intervenidas.

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En particular, se informó que en Valledupar, capital del Cesar, las suspensiones de energía estarán enfocadas en el Circuito Guatapurí. Allí, desde las 7:00 a. m. hasta las 3:00 p. m., se desarrollarán trabajos de instalación de apoyos y armado, además de poda técnica. Esta intervención obligará a cortes programados en la zona urbana específicamente en la carrera 4, cerca del Parque de La Leyenda Vallenata, y en una extensa área rural que involucra corregimientos como Atánquez, Badillo, Chemesquemena, El Mojao, El Alto de La Vuelta y Guatapurí, entre otros. Sectores estratégicos también estarán afectados, como las antenas transmisoras de RCN, Olímpica y Radio Guatapurí, el Batallón de Ingenieros del Ejército Nacional, el Relleno Sanitario Interaseo y los colegios Fisher School y Windsor School.

En la zona urbana de Valledupar, otras suspensiones puntuales afectarán la carrera 7a con calle 47a en la urbanización O.G.B., la calle 55 con carrera 18h en el barrio 25 de Diciembre, y la Manzana J Casa 13 en el barrio Emmanuel, debido a las acciones planificadas para ese día. Asimismo, el Circuito Salguero 2 será intervenido entre las 7:50 a. m. y las 5:00 p. m. con trabajos de cambio de estructuras y elementos de red, así como labores en la red de baja tensión. Por su parte, en el Circuito Mariangola 1, los técnicos realizarán tareas de instalación y mantenimiento de puntos de control en el corregimiento de Caracolí, particularmente en el kilómetro 6 de la vía Mariangola – Bosconia, entre las 8:40 a. m. y las 5:00 p. m.

El municipio de Astrea también verá cortes programados en el Circuito Cerro Los Santos, desde las 8:00 a. m. hasta las 2:00 p. m., lo que impactará a la zona rural, incluyendo lugares como la finca El Recuerdo, finca El Amparo y el sector José Antonio Machuca. Finalmente, en Magdalena, el Circuito Tres Esquinas tendrá períodos de interrupción entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m., afectando la zona rural de Ariguaní y numerosas fincas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las zonas afectadas por los cortes de energía programados de Afinia el 28 de agosto?

Según la información divulgada por Afinia (Grupo EPM), las áreas afectadas incluyen circuitos de Valledupar como Guatapurí, Salguero 2 y Mariangola 1, así como zonas rurales y urbanas del municipio. También se reportan interrupciones en Astrea, particularmente en el área rural del Circuito Cerro Los Santos, y en el municipio de Ariguaní (Magdalena), donde se harán cortes en el Circuito Tres Esquinas cubriendo varios predios y sectores rurales.

¿Qué trabajos específicos se harán durante la suspensión del servicio de energía de Afinia?

De acuerdo con el comunicado de Afinia, los trabajos incluyen instalación de apoyos, mantenimiento y cambio de estructuras de la infraestructura eléctrica, adecuaciones en la red de baja tensión y modernización de puntos de control. Estas labores buscan mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico para los usuarios de las zonas intervenidas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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