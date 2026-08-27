Por: EL PILON SA

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Nuevas ofertas de empleo en Valledupar abren oportunidades para profesionales y técnicos en distintas áreas

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Valledupar vive un momento destacado en cuanto a opciones laborales, con varias empresas reconocidas que ofrecen vacantes en diferentes sectores y para distintos niveles de experiencia académica y profesional. Entre los sectores con mayor demanda se encuentran el financiero, comercial, mercadeo y salud, con salarios que oscilan entre $1.250.000 y $2.850.000 mensuales, además de comisiones y otros incentivos económicos, de acuerdo con los datos de las ofertas actuales.

La empresa ACTIVOS S.A.S. tiene abierta la posición de Asesor Comercial Bancario Externo, que implica la promoción y venta de productos financieros tan relevantes como los créditos hipotecarios. Esta posición exige al trabajador desempeñarse completamente fuera de oficina, asesorando a clientes y alcanzando metas comerciales. El salario base es de $1.750.000, pero las comisiones sin techo permiten superar los $5 millones en ingresos. El perfil buscado corresponde a bachilleres con experiencia previa en el sector financiero, manejo de libranzas o venta de productos intangibles, y el contrato es de obra o labor, de tiempo completo y presencial.

Adecco Colombia S.A. también busca un Gestor Hipotecario, responsable de asesorar y gestionar la colocación de productos crediticios, especialmente hipotecarios. El cargo, que requiere experiencia en ventas financieras y mínimo nivel académico de bachiller, se ofrece con salario básico de $1.750.000, comisiones ilimitadas y bono de vinculación de hasta $800.000. El contrato es de obra o labor por un año y hay posibilidades de crecimiento y vinculación directa.

En el sector del mercadeo, Manpower Group Colombia oferta una vacante como Impulsador(a) de Marca para el canal de mascotas. El objetivo de este cargo es posicionar productos en puntos especializados, asesorando a dueños de mascotas y asegurando la correcta presentación y rotación de los artículos. El salario es de $1.750.905 y comisiones de hasta $250.000. Se solicita experiencia previa y formación técnica o de bachiller.

Por otra parte, en el sector salud, se destaca la vacante de Auxiliar de Enfermería en toma de muestras, con salario de $1.250.000 mensuales, orientada a profesionales con título técnico y registro en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (RETHUS). Las funciones principales incluyen la recolección y manejo seguro de muestras de laboratorio, cumpliendo estrictas normas de bioseguridad y atención al usuario.

Finalmente, la Clínica Médicos S.A. requiere un Médico General para su área de urgencias, con salario de $2.850.000 y exigencias como experiencia certificada, inscripción en RETHUS y formación específica en áreas clínicas. Este cargo contempla la gestión integral del paciente y la aplicación de protocolos de humanización y mejora continua.

Las ofertas describen en detalle los requisitos académicos, la experiencia exigida y las condiciones contractuales, brindando claridad para quienes buscan empleo en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para postularse a las vacantes de empleo en Valledupar?

Los requisitos varían según la vacante, pero en general incluyen contar con la formación académica solicitada, experiencia certificada en el área correspondiente y, en casos del sector salud, registro vigente en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (RETHUS) y los cursos exigidos. Algunas posiciones, como las comerciales y de mercadeo, priorizan experiencia en ventas o atención al cliente, mientras que cargos como médico o auxiliar de enfermería requieren títulos y certificaciones específicas, además de experiencia mínima.

¿Qué beneficios ofrecen las empresas en las nuevas ofertas laborales en Valledupar?

Las empresas mencionadas en Valledupar ofrecen beneficios adicionales a los salarios básicos, como comisiones sin tope, bonos de vinculación, programas de formación y bienestar, posibilidad de ascenso profesional, seguros de vida y vacaciones pagadas. Dependiendo del puesto, también se ofrecen auxilios de transporte y contratación inmediata, aspectos que pueden atraer a diferentes perfiles de candidatos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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