Por: CENET

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La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, abrió una agenda de reuniones clave con el propósito de definir una hoja de ruta para la gestión ministerial durante los próximos cuatro años. De acuerdo con información oficial del Ministerio, en este proceso han participado organizaciones sindicales, centrales obreras y representantes de los principales sectores productivos del país. A su lado, estuvieron el secretario general de la entidad, la viceministra de Empleo y Pensiones y la viceministra de Relaciones Laborales, reforzando el compromiso institucional de abordar los desafíos laborales desde distintos ámbitos.

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Durante las reuniones, López Fuentes enfatizó la apertura del Gobierno al diálogo, expresando que la administración buscará mantener canales de comunicación constantes con todos los actores laborales y productivos. “Este es un Gobierno que escucha, dialoga y tendrá siempre las puertas abiertas para todos. Hemos determinado este espacio para trabajar de la mano con todo el sector productivo”, declaró la ministra, subrayando el interés en construir acuerdos y propuestas junto a los representantes del trabajo en Colombia.

El primer encuentro se realizó con las 19 organizaciones sindicales adscritas al Ministerio del Trabajo. Estas organizaciones manifestaron su apoyo a la nueva administración e hicieron hincapié en preocupaciones como la gestión de los concursos de méritos, el estatus de los funcionarios en puestos provisionales y el manejo de las direcciones regionales. Asimismo, expresaron su inconformidad por no haber participado previamente en mesas de concertación con el gobierno anterior, indicando desacuerdos con las decisiones tomadas en ese periodo. En respuesta, López Fuentes anunció visitas a las sedes territoriales del Ministerio, buscando mantener contacto directo con las regiones y examinar los temas expuestos por los sindicatos.

Posteriormente, la ministra se reunió con las centrales obreras CGT, CUT, CTC y CDP. En este espacio, López Fuentes presentó un diagnóstico financiero señalando que el presupuesto ministerial ya se encontraba comprometido en un 97%, lo que plantea importantes retos para la actual gestión. Las centrales obreras aprovecharon para entregar propuestas puntuales: la CGT propuso 21 acciones para disminuir la informalidad laboral; la CTC pidió claridad sobre la organización sindical; la CUT sugirió avanzar hacia una concertación nacional, reiterando la defensa de los derechos laborales; y la CDP solicitó revisar el reajuste de pensiones en relación con el salario mínimo, así como la posición frente a la reforma pensional.

La agenda de la ministra se extendió a encuentros con gremios empresariales y sectores productivos, entre ellos la Sociedad de Agricultores de Colombia, Fenalco, Asobancaria, la ANDI y Acopi. En estas reuniones se abordaron temas prioritarios de la agenda laboral y se recogieron propuestas para construir una política basada en el diálogo social. La administración reafirmó su intención de sostener estos espacios de conversación, con el objetivo de adaptar su gestión a las necesidades vistas en estos encuentros y definir así las prioridades de la cartera de trabajo durante el cuatrienio.

¿Cuáles fueron las principales solicitudes de los sindicatos al Ministerio del Trabajo?

Los sindicatos presentaron inquietudes sobre la gestión de los concursos de méritos, la situación de los funcionarios provisionales y la dirección de oficinas territoriales. Solicitaron mayor participación en mesas de concertación y reiteraron la importancia de mantener un diálogo abierto con la nueva administración, de acuerdo con la información oficial expuesta por el Ministerio del Trabajo.

¿Qué propuestas destacaron las centrales obreras durante los encuentros con la ministra?

Durante la jornada, la Confederación General del Trabajo (CGT) resaltó la necesidad de reducir la informalidad laboral y presentó 21 propuestas sobre el tema. La Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) sugirió definir una hoja de ruta sindical, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) abogó por la concertación nacional y la Confederación Democrática de Pensiones (CDP) pidió revisar el ajuste de las pensiones con base en el salario mínimo y conocer la posición gubernamental frente a la reforma pensional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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