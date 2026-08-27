Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

Cuando ocurre un sismo, surge la búsqueda inmediata de conocer cuán fuerte fue el movimiento. Sin embargo, persisten conceptos erróneos sobre cómo se mide dicha fuerza, siendo común escuchar referencia a la llamada "escala de Richter". De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), esta no es la forma más adecuada ni actual para determinar la magnitud de un sismo, puesto que existen otros métodos especializados que dependen de diversos factores característicos de cada evento sísmico.

Sigue a PULZO en Discover

El SGC explica que, antiguamente, se hablaba de la magnitud de un temblor en grados dentro de la escala de Richter, pero esto resulta incorrecto por dos motivos principales: destinar "grados" para referirse a magnitud es errado, ya que esa unidad corresponde a la temperatura, no a la energía liberada por un sismo. Además, la magnitud dispone de formas de medición más precisas que permiten caracterizar mejor estos fenómenos naturales.

Cuando ocurre un movimiento sísmico, como el registrado el 10 de agosto con magnitud de 7,4 en Colombia, las ondas originadas por la ruptura de una falla se propagan por el interior y la superficie terrestre. El registro de estos movimientos lo capturan los sismógrafos, instrumentos que generan sismogramas —gráficas del movimiento del suelo—, las cuales permiten determinar parámetros como magnitud, localización y profundidad del evento. La magnitud, a diferencia de la intensidad, busca medir el tamaño del fenómeno en la fuente original, sin depender de la percepción de personas en distintos lugares.

Con base en los datos de los sismógrafos, el SGC emplea principalmente dos escalas: la magnitud local (ML) y la magnitud de momento (Mw). La magnitud local, relacionada históricamente con el método propuesto por Charles Richter, calcula el tamaño del temblor a partir de la amplitud máxima en los sismogramas. Este sistema es rápido para evaluaciones preliminares, pero presenta limitaciones ante terremotos de gran magnitud, pues puede subestimar el tamaño real del evento por un fenómeno conocido como saturación.

Por su parte, la magnitud de momento (Mw) es el método preferido actualmente en sismología internacional. Este calcula el "momento sísmico", es decir, una estimación de la energía liberada basada en el área de la falla y el desplazamiento de la ruptura. Aunque requiere más tiempo y análisis matemático, permite obtener mediciones más precisas, especialmente en terremotos de gran magnitud.

Por lo anterior, los informes iniciales del SGC pueden ser actualizados a medida que se recopila y procesa mayor cantidad de información, garantizando resultados más exactos sobre la magnitud, la profundidad y la ubicación del sismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la magnitud de momento sísmico y cómo se diferencia de la escala de Richter?

La magnitud de momento sísmico (Mw) calcula la cantidad de energía liberada durante un sismo contemplando la superficie de la falla y el desplazamiento generado. A diferencia de la escala de Richter (asociada a la magnitud local, ML), la magnitud de momento no presenta saturación en temblores grandes y es el método preferido por los sismólogos para definir la verdadera magnitud de eventos importantes.

¿Por qué el Servicio Geológico Colombiano actualiza los datos sobre la magnitud de los sismos?

El Servicio Geológico Colombiano actualiza los datos de magnitud porque los sistemas de monitoreo procesan inicialmente información limitada y rápida. A medida que se reciben y revisan más datos de las estaciones sismográficas, los especialistas realizan análisis detallados que pueden llevar a modificaciones en la magnitud, la profundidad o la localización antes reportadas, ofreciendo así información más confiable a la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.